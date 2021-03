KPO: środki na rolnictwo pomogą w budowie sieci sklepów

"Jeśli chodzi o rolnictwo, bo ta sprawa też została tu poruszona, to środków na rolnictwo naprawdę jest sporo w Krajowym Planie Odbudowy, a będzie jeszcze więcej, ponieważ w ramach

konsultacji pojawiły się uwagi, które, jak sądzę, zostaną uwzględnione. 20 proc. krajowego planu odbudowy stanowią środki przewidziane na tereny wiejskie i rolnictwo. Dzisiaj rolnictwo jest bardzo silne produkcją, natomiast jest bardzo słabe z punktu widzenia sprzedaży detalicznej i sprzedaży jego produktów" - powiedział Buda cytowany w stenogramie sejmowym.



"Jest tu widoczne pewnego rodzaju uzależnienie od wielkich sieci, które dzisiaj te produkty i wytwory od rolników skupują, natomiast pośrednik zarabia najwięcej. My mamy dzisiaj propozycje dotyczące, po pierwsze, centrów logistycznych, po drugie, zakładów przetwórczych, po trzecie, punktów sprzedaży detalicznej. W wielu miejscach pojawią się punkty sprzedaży detalicznej. W dużych, małych miastach będą małe ryneczki, manufaktury, gdzie te produkty będą mogły być sprzedawane bezpośrednio przez rolników" - dodał.



Pod koniec lutego rząd przedstawił plan KPO.



Według niego, do sierpnia 2026 r. Polska planuje wydać całą dostępną sumę bezzwrotnych dotacji z Funduszu Odbudowy w wys. 23,9 mld euro.

