4,3 mld zł otrzymają samorządy na inwestycje w strefy przemysłowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - poinformowała w środę Kancelaria Premiera Rady Ministrów

"Dzisiaj chciałbym ogłosić zamknięcie kolejnego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Programu, który dotyczy specjalnych stref ekonomicznych" - powiedział cytowanyw w informacji premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na inwestycje w ramach VII edycji RPIS rząd przekaże samorządom ponad 4,3 mld zł. "Rozwój stref przemysłowych to nowe szanse dla Polek i Polaków z regionu" - wskazał szef rządu.

Wyjaśnił, że w ramach RPIS około 80 miejsc w całej Polsce otrzyma ponad 4 miliardy złotych na uzbrojenie terenu, na budowę łączników dojazdowych do dróg ekspresowych, autostrad, dróg krajowych. Zaznaczył, że te przedsięwzięcia to nie tylko bezpośrednia korzyść dla mieszkańców, ale również szansa dla całego regionu. "Często to polskie firmy realizują zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, a rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów, co pozytywnie wpływa na gospodarkę w regionie" - mówił.

Przypomniał, że w ubiegłym roku na inwestycje w strefy przemysłowe przeznaczono blisko 5 mld zł a dofinansowanie otrzymały 52 samorządy.

Dotychczas odbyło się siedem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczono (bez uwzględnienia 7. naboru) blisko 68 mld zł. Wskazano, że I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce; III i VI edycja została zaadresowana do obszarów popegeerowskich; IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych; V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.