Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono w sobotę wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski o wsparcie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki.

Pełna lista wyników ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023.

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach m.in. budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej; wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; infrastruktury społecznej; edukacyjnej.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.