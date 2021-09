Krajowa Grupa Spożywcza jeszcze w 2021 r. Jakie korzyści dla KSC?

- Zakończenie procesu konsolidacji i rozpoczęcie działania Krajowej Grupy Spożywczej powinno nastąpić w roku bieżącym - przyznaje w rozmowie z portalspozywczy.pl, Szymon Smajdor, rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.



portalspozywczy.pl

09-09-2021

Krajowa Grupa Spożywcza na bazie KSC powstanie jeszcze w 2021 r.; fot. shutterstock.com / unsplash.com

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest podmiotem, na którego bazie budowana może być Krajowa Grupa Spożywcza. Konsolidacja spółek branży rolno-spożywczej miała zostać zakończona w pierwszym półroczu 2021 r.

Krajowa Grupa Spożywcza - konsolidacja spółek branży rolno-spożywczej

- Projekt budowy Krajowej Grupy Spożywczej, realizowany we współpracy ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych (MAP), rozpoczął się zawarciem porozumienia między MAP a KSC S.A. w lutym 2020 roku. Wybrany dla potrzeb przygotowania koncepcji i realizacji wybranego wariantu konsolidacji podmiot doradczy, do końca ubiegłego roku przeprowadził niezbędne analizy oraz rekomendował listę spółek objętych procesem konsolidacji. Przyjęty model konsolidacji zakłada wniesienie przez Skarb Państwa udziałów spółek przeznaczonych do konsolidacji na podwyższenie kapitału zakładowego KSC S.A., w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, wyemitowane w ramach subskrypcji skierowanej do Skarbu Państwa - tłumaczy Szymon Smajdor, rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa integratorem rynku

Jak podkreśla, w I kwartale b.r. Prezes UOKIK, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji spółek. W czerwcu br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, umożliwiająca przeprowadzenie konsolidacji w opisanej wyżej formule.

Zdaniem rzecznika KSC, dokonana zmiana ustawy pozwala na obejmowanie przez Skarb Państwa akcji KSC S.A. nowych emisji jako akcji, którym przysługiwać będzie prawo głosu.

- Zakończenie procesu konsolidacji i rozpoczęcie działania Krajowej Grupy Spożywczej powinno nastąpić w roku bieżącym. Finalizacja procesu wymaga w szczególności uprzedniego przeniesienia udziałów spółek podlegających konsolidacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do MAP, a następnie uzyskania stosownych zgód korporacyjnych KSC S.A. związanych z wniesieniem tych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - podkreśla Szymon Smajdor.

Planowane efekty działania Krajowej Grupy Spożywczej

- Konsolidacja branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. może pozwolić na ustabilizowanie sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, a także może przyczynić się do poprawy perspektywy rynkowej poprzez skrócenie łańcuchów dostaw oraz pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji, jak i prowadzić do zwiększenia dochodów (w tym obecnych w branży przedsiębiorców/rolników) z prowadzonej działalności - mówi Smajdor.

- Natomiast dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz pozostałych interesariuszy (również rolników i plantatorów), rozbudowa Grupy Kapitałowej pozwoli na osiągnięcie istotnych korzyści strategicznych, w tym jako kluczowe można wskazać: zmniejszenie profilu ryzyka Grupy Kapitałowej (większy poziom dywersyfikacji obszarów działalności) oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej - dodaje.