Wicepremier na początku czwartkowego spotkania otwartego z rolnikami w Szkole Podstawowej w Wilkowie (pow. opolski, woj. lubelskie) poinformował o możliwości dofinansowania wymiany słupów impregnowanych kreozotem, które są wykorzystywane przez plantatorów do podtrzymywania chmielu.

"Żyjemy w świecie, kiedy na ochronę środowiska się bardzo mocno zwraca uwagę. W pewnym momencie, żeby się nie okazało, że np. kampanie piwowarskie, zakłady powiedzą, że chmiel w kontakcie ze słupami z kreozotem nie nadaje się do spożycia" - wyjaśnił i zachęcił do składania wniosków w programie. "Jest to program bardzo prosty, nie będziemy wymagali faktur, tylko rzeczywistego wykonania" - dodał.