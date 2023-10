Pamiętajcie jednak, aby podejmując decyzję przy wyborczej urnie kierować się faktami, a nie emocjami i propagandą uprawianą przez wszystkie partie polityczne - zaapelowała w liście otwartym Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność". Ostrzegła, że PO i Trzecia Droga zapowiadają likwidację niedziel wolnych od pracy w handlu.

W liście Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" wskazała, że w trakcie ostatnich dwóch kadencji parlamentu NSZZ "Solidarność" udało się zrealizować wiele propracowniczych i prospołecznych postulatów. Wśród nich wymieniono m.in. obniżenie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

"Dzięki oskładkowaniu umów zleceń i ograniczeniu nadużywania umów o pracę na czas określony, coraz większa liczba pracowników cieszy się dziś stabilną pracą na podstawie stałej umowy. 8 lat temu, aż 40 proc. pracowników handlu było zatrudnionych na umowach śmieciowych. Dzisiaj jest to już tylko niespełna 10 proc" - napisano.

Jak wskazano, "Solidarność" zdołała skłonić rządzących do wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. "Definitywnie skończyły się czasy, w których ludzie za godzinę pracy dostawali wynagrodzenie na poziomie 5 zł, co nie należało do rzadkości w handlu. W ostatnich latach znacznie szybciej rośnie płaca minimalna. W przyszłym roku będzie ona wynosić od stycznia 4 242 zł, zaś od lipca 4 300 zł. Stopa bezrobocia spadła do 5 proc." - podkreślono.

Jednocześnie Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" oceniła, że są jeszcze rzeczy, które należy zrobić.

"Pracownicy handlu nadal pracują często w fatalnych warunkach za bardzo niskie wynagrodzenia. Poziom obciążenia obowiązkami jest nieporównywalnie wyższy, niż w zachodnich krajach Unii Europejskiej. Pracownicy centrów logistycznych, zatrudnieni przy sprzedaży internetowej, wciąż są pozbawieni prawa do wolnej niedzieli. Te i wiele innych problemów wymagają rozwiązania" - podkreślono w liście.

Zwrócono także uwagę na wprowadzenie wolnych od pracy niedziel w tej branży. Jak oceniono, nie sprawdziły się wizje, wedle których wprowadzenie wolnych niedziel spowoduje likwidację dziesiątek tysięcy miejsc pracy i masowe bankructwa sklepów.

"Przeciwnie, w handlu brakuje rąk do pracy, jak jeszcze nigdy wcześniej. Pomimo tego politycy Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi Szymona Hołowni oficjalnie zapowiadają, że jeśli wygrają wybory, zlikwidują niedziele wolne od pracy w handlu" - wskazano.

Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" zaapelowała do pracowników handlu, by podejmując decyzję przy wyborczej urnie kierowali się faktami, a nie "emocjami i propagandą uprawianą przez wszystkie partie polityczne".

"Twarde fakty są takie, że od waszego wyboru 15 października będzie zależeć, czy niedziele nadal będziecie mogli spędzać z rodziną, czy znów będziecie musieli chodzić w tym dniu do pracy" - zaapelowali.