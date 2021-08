Krajowy system e-faktur coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur. E-faktura na początku będzie dobrowolna, a od 2023 r. stanie się obligatoryjna.

Autor: PAP

Data: 31-08-2021, 15:13

Krajowy system e-faktur coraz bliżej. fot. PTWP

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF) - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

"Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r." - ogłoszono w komunikacie.

Resort poinformował, że w pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

"Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Po pierwsze znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Jan Sarnowski.

E-faktura przyspieszy zwrot VAT

Ministerstwo w informacji przypomniało, że skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT od 1/3, a więc termin zwrotu skróci się o 20 dni, z 60 na 40. Poza tym faktura trafi do bazy danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów. Korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty te będą łatwiejsze w użyciu i łatwiejsze będzie wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach finansowo księgowych.

E-faktury mają także zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców - przede wszystkim podatnicy nie będą musieli przechowywać takich faktur, bo będą one w KSeF przez 10 lat. Poza tym podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia

"E-faktura to wiele korzyści dla biznesu. To nie tylko szybszy zwrot VAT, ale także postulowane przez przedsiębiorców przyspieszenie i standaryzacja procesu fakturowania. Ponadto to likwidacja wielu obowiązków podatkowych, w tym zwłaszcza konieczności przechowywania faktur przez podatnika i udostępniania ich podczas kontroli, czy przesyłania na żądanie organów struktury JPK_FA" - dodał wiceminister Jan Sarnowski.

E-faktura - kiedy wdrożenie?

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, MF opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT). Została ona opracowana z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Ministerstwo Finansów podało także, że w ramach projektu wdrażającego e-fakturę procedowane są również zmiany w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one braku obowiązku zamieszczania oznaczenia "Duplikat", gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Zniknie także obowiązek umieszczania na fakturze korygującej wyrazów "Faktura korygująca" albo "Korekta", czy wskazywania przyczyny korekty.

W ramach pakietu SLIM VAT 2 resort finansów chce zmienić zasady dokonywania korekt zbiorczych. Będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.

Pojawi się także możliwość wcześniejszego niż obecnie wystawienia faktury. Zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty - poinformowało MF.