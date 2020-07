Krajowy webinar Dotacje dla rolnictwa – ruszył cykl szkoleń online

Krajowy webinar „Dotacje dla rolnictwa" to projekt realizowany w ramach strategii cyfryzacji Agencja 4.0 i promowania kontaktów z beneficjentami z zastosowaniem nowych technologii. To pierwsze tego typu szkolenie online o zasięgu krajowym, zorganizowane przez Agencję. Współorganizatorem wydarzenia jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

Cykl webinariów obejmuje cztery spotkania regionalne. We wtorek, 7 lipca, odbyło się pierwsze z nich – skierowane do rolników z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. – Dziś rozpoczęliśmy webinaria, czyli szkolenia online. Naszym celem jest dotrzeć do jak największej liczby rolników z informacjami i wskazówkami. Będziemy organizować więcej takich, żeby efektywnie przekazywać wiedzę naszym beneficjentom – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Współgospodarzem seminarium jest Poseł Agnieszka Soin, przewodnicząca Parlamentarnego Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

Spotkanie było transmitowane na żywo z centrali ARiMR. Eksperci omawiali popularne wśród rolników programy pomocowe, takie jak: Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D) – nawadnianie w gospodarstwie, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

W ostatniej części szkolenia przewidziana była sesja pytań, które można było zadawać dyrektorom departamentów Działań Premiowych i Działań Inwestycyjnych.

W środę kolejne spotkanie – adresowane do rolników z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z aplikacji Zoom – link do zapisu https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ.

Pytania do ekspertów można przesyłać na adres: webinar@arimr.gov.pl.

Projekt webinariów został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.