O niemarnowanie żywności zaapelowali przy okazji Świąt Wielkanocnych krakowscy aktywiści, lokalni przedsiębiorcy i przewodniczący rady miasta. Zachęcają, aby nadmiar świeżych produktów spożywczych przekazywać do lodówek dobra.

Aktywiści i lokalni przedsiębiorcy apelują o niemarnowanie żywności; fot. unsplash

Lodówki Pełne Dobra w Krakowie

Autorzy apelu przywołują dane, z których wynika, że w święta w koszach ląduje dwa, trzy razy więcej jedzenia niż w innych okresach roku. Jak wskazują, w czasie okołoświątecznym problemy z nadmiernym zaopatrzeniem notują przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i spożywczej. Do nich również jest skierowany apel o oddawanie nadmiaru produktów.

"Zachęcam wszystkich mieszkańców Krakowa, by tych nadmiarowych sałatek jarzynowych, mazurków i wędlin nie wyrzucali, tylko podzielili się z nimi. Po świętach i na co dzień - jedzenie można wkładać do Lodówek Pełnych Dobra" - zaapelował w imieniu swoim, aktywistów i przedsiębiorców przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz.

Lodówki Pełne Dobra w Krakowie to inicjatywa aktywistów. Jest realizowana we współpracy z miejskimi domami pomocy społecznej. Oddawane do nich produkty powinny mieć ważny termin przydatności do spożycia. Żywność przygotowana w domu powinna być opisana - zawierać informacje o nazwie potrawy, dacie jej przygotowania oraz o składzie. Jedzeniem z tych lodówek każdy może się poczęstować. Obiekty te są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

W Krakowie lodówki są przy ulicach: Sas-Zubrzyckiego 10, Sudolskiej 7a i na osiedlu Szkolnym 20. Na początku kwietnia podobna lodówka została ustawiona na Rynku Maślanym w Starym Sączu.