W poniedziałek wieczorem została udostępniona druga komora nowego tunelu drogowego wzdłuż ul. Opolskiej w Krakowie. Z pierwszej kierujący korzystają od 12 maja. Obiekt powstał w ramach większej inwestycji dotyczącej budowy nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej.

Jak poinformował rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich Jan Machowski, w drugim etapie udostępniono komorę tunelu po stronie północnej, którą pojazdy mogą się poruszać w kierunku Bronowic. 1,5 tygodnia temu ruch puszczono komorą południową prowadzącą w kierunku Nowej Huty. Dzięki temu w tunelu kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Tunel wzdłuż ul. Opolskiej - podkreślono - to nadal plac budowy, dlatego na razie obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km/h. Po stronie wschodniej i zachodniej są lokalne zwężenia z uwagi na prowadzone roboty budowlane.

Zgodnie z zapowiedziami po skierowaniu ruchu kołowego do tunelu, wykonawca będzie prowadził kolejne roboty na poziomie "0". Będą tam sukcesywnie spinane torowisko tramwajowe, a także realizowane pozostałe elementy infrastruktury - ulice, chodniki i ścieżki rowerowe.

Tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej ma 100 metrów długości i mieści dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstał w ramach większej inwestycji, jaką jest budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Według władz miasta jest to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zgodnie z planami tramwaje zostaną puszczone na nowe torowisko jesienią br.

Władze miasta podkreślają, że dzięki skierowaniu ruchu samochodowego pod ziemię do tunelu, tramwaje jadące na północ sprawnie przetną ruchliwą ulicę Opolską, bez blokowania ruchu tranzytowego na kierunku wschód - zachód.

Konstrukcja tunelu jest jednym z siedmiu obiektów inżynierskich realizowanych w ramach budowy nowej linii tramwajowej od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Pozwolą one na sprawne przemieszczanie się tramwajów na północ miasta.

Trasa nowego tramwaju liczy ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji dojeżdżających samochodami oddanych zostanie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach typu park and ride. Budowany jest też nowy układ drogowy o charakterze osiedlowym oraz 6,3 km ścieżek rowerów i ciągów pieszo-rowerowych.

Po zakończeniu inwestycji dojazd tramwajem z północnych krańców Krakowa do Śródmieścia potrwa nieco ponad 20 minut. Nowy układ drogowy, który powstaje w ramach zadania, ma również uporządkować ruch samochodowy w tej części miasta.

Umowa na jej zaprojektowanie i wybudowanie została podpisana w maju 2017 roku z konsorcjum utworzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.