Małopolska Organizacja Turystyczna stara się odbudować liczbę odwiedzających region do poziomu sprzed pandemii. Pomóc w tym ma projekt "Małopolska-cel podróży" realizowany we współpracy z urzędem marszałkowskim oraz krakowskim urzędem miasta.

"Naszym głównym celem jest skuteczna promocja Krakowa i Małopolski w kraju i za granicą, po trudnym dla branży turystycznej okresie pandemii COVID-19 i wybuchu wojny w Ukrainie" - przyznał prezes MOT Grzegorz Biedroń, cytowany w środowym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jak dodał, oferta regionu jest promowana w Polsce, a także na rynku niemieckim, brytyjskim, austriackim, szwajcarskim, włoskim, skandynawskim i amerykańskim. Działania realizowane w ramach projektu mają przyczynić się do dalszej odbudowy liczby podróży turystycznych do Małopolski do poziomu sprzed pandemii.

"W 2019 roku gościliśmy blisko 18 milionów turystów, z kraju i zagranicy. Tę doskonałą sytuację zaburzyła pandemia COVID-19, a następnie wojna na Ukrainie. By odbudować ruch turystyczny uruchomiliśmy różne mechanizmy wsparcia dla tego sektora" - zaznaczyła Iwona Gibas z zarządu województwa, cytowana w komunikacie. Jak stwierdziła, "Małopolska to najpiękniejszy i najczęściej odwiedzany przez turystów region w Polsce, a Kraków to najbardziej rozpoznawalna polska marka turystyczna na świecie".

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań ruchu turystycznego w Małopolsce, prowadzonymi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, najwięcej turystów przyjeżdża do Małopolski z Wielkiej Brytanii i Niemiec, a atutami regionu najwyżej ocenionymi przez turystów są m.in. gościnność, życzliwość, atmosfera miejsca, a także różnorodność i wysoka jakość atrakcji i oferty turystycznej.

Według przekazanych przez urząd marszałkowski informacji, w pierwszym okresie promocyjnym kampania skupia się na zaproszeniu gości do Krakowa i Małopolski na III Igrzyska Europejskie. Ta część kampanii potrwa do 31 października 2023 roku i zakłada dotarcie do ponad 15 milionów osób.

Projekt "Małopolska-cel podróży" jest realizowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Budżet kampanii to 24 mln zł, w tym 16 mln zł przeznaczonych jest na część zagraniczną i 8 mln zł na część krajową. Projekt potrwa do końca 2023 roku.