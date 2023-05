Stoimy w przededniu oddania do użytkowania nie tylko torów kolei międzynarodowej, ale także kolei aglomeracyjnej. To jest niezmiernie ważne, kolej aglomeracyjna w Krakowie przejmie funkcje przewoźnika w transporcie zbiorowym - mówił w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Min. Adamczyk uczestniczył w wizycie technicznej na budowanych mostach kolejowych nad Wisłą. Obecnie kończą się przygotowania do otwarcia trzeciego, ostatniego mostu w sąsiedztwie przystanku Kraków Zabłocie.

"To już ostatnie szlify i czekamy, kiedy całość zostanie uruchomiona. Czekamy na to nowe otwarcie kolei biegnącej przez Kraków. Po tym, co stało się w wieku XIX, w 1856 roku, przeżywamy kolejne wielkie wydarzenie" - mówił w Krakowie Andrzej Adamczyk. Minister przypomniał, że w 1856 roku pierwszy pociąg przejechał tym szlakiem po nowo wybudowanej linii. "To był jeden z najnowocześniejszych szlaków kolejowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. On był co prawda rozbudowywany, przebudowywany, ale przestał już spełniać swoje funkcje, konieczna była przebudowa tego szlaku kolejowego, aby tutaj mogły poruszać się pociągi z dużym naciskiem na oś, czyli pociągi bardzo ciężkie, bo przecież nie tylko pasażerskie, ale także pociągi towarowe" - dodał.

Po dwóch zrealizowanych wcześniej obiektach już kursują pociągi. Trzecim mostem mają pojechać 11 czerwca. W ten sposób między Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem uruchomione zostaną wszystkie cztery tory, co docelowo ma pozwolić na oddzielenie ruchu dalekobieżnego i regionalnego oraz zwiększenie prędkości na torach.

"Będzie to historyczna chwila, gdyż pojedziemy już niedługo czterema torami od Krakowa Głównego w stronę Krakowa Płaszowa. Środkowymi torami pojadą pociągi dalekobieżne, po zewnętrznej stronie pociągi kolei podmiejskiej" - powiedział Piotr Majerczak, członek zarządu PKP PLK. Podkreślił również, że ostatni z trzech mostów został przeznaczony również dla pieszych i rowerzystów. Teraz trwają prace przy chodniku dla pieszych, który jest podwieszony po zewnętrznej stronie konstrukcji.

Jak zapowiadają PLK, we wrześniu zostanie otwarty przystanek Kraków Grzegórzki, natomiast cała inwestycja zakończy się jesienią.

Kończąca się przebudowa linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Projekt zakłada unowocześnienie prawie 20 kilometrów linii kolejowej E30, oraz dobudowanie torów linii aglomeracyjnej, na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h. Koszt prac to ponad 1,2 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro.