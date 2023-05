Kolegium Filozofii i Teologii zainaugurowało w czwartek działalność w Krakowie. Jednostka mieści się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Zajęcia dla studentów ruszą w październiku wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) będzie działać w strukturach Akademii Kopernikańskiej.

"Do dziś fundamentem wszelkich nauk wciąż pozostają filozofia i teologia, ponieważ obie te sfery dotykają kluczowych aspektów naszego istnienia i miejsca człowieka we wszechświecie" - napisał prezes NBP Adam Glapiński w liście, który odczytała dyrektor krakowskiego oddziału NBP Katarzyna Basiak-Gała. Prezes NBP nawiązując do miasta, w którym otwierane jest kolegium, przypomniał, że Akademia Krakowska, dziś Uniwersytet Jagielloński, pozostawiła trwały ślad w nauce europejskiej.

"Wspominając piękne tradycje nauki polskiej chciałbym przeprowadzić nić łączącą poprzednie wieki z teraźniejszością" - podkreślił. Dodał m.in., że NBP dysponuje narzędziami i zasobami, by aktywnie włączać się w proces wykuwania pozycji na arenie międzynarodowej - na niwie nauki, kultury i sztuki.

"Głęboko wierzę i jestem przekonany, że Akademia Kopernikańska i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika staną się ważnym początkiem na drodze ku nowemu obliczu nauki polskiej, a dobro, które z tego wyniknie przysłuży się Polsce" - podkreślił Glapiński.

Rektor SGMK prof. Leszek Markuszewski podkreślał m.in., że polska nauka jest ważnym elementem nauki światowej, a filozofia i teologia to ważne, przenikające się dyscypliny. Zaś dziekan Kolegium Filozofii i Teologii prof. Mirosław Lenart zaznaczył, że "to wszystko jest dla studentów", którzy będą kontynuować dotychczasowe dziedzictwo, osiągnięcia.

Tablicę kolegium poświęcił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W swoim przemówieniu podkreślił, że jest to miejsce spotkań dwóch różnych dziedzin. "Jest współdziałanie między rozumem a prawdą. (…) Człowiek ma zadanie badać rozumem prawdę" - powiedział hierarcha wspominając encyklikę "Wiara i rozum" Jana Pawła II z 1998 r. "Jestem głęboko przekonany, że otwarcie kolegium stanowi wielką szansę by spotkania rozumu i wiary filozofii i teologii pozwoli znaleźć odpowiedzi na niepokój współczesnego świata.

Dzień wcześniej w Warszawie otwarto Kolegium Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. W skład akademii wchodzą też kolegia: Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Nauk Prawnych w Lublinie, Nauk Medycznych w Olsztynie.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (SGMK) rozpoczęła działalność wiosną tego roku. Jej głównym celem jest kształcenie naukowców i prowadzenie badań.