Solaris dostarczył pierwsze dwa z 20 autobusów elektrycznych zamówionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Wszystkie pojazdy powinny trafić do przewoźnika do lipca br. Zakup jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak poinformował we wtorek rzecznik MPK Marek Gancarczyk, pierwsze dwa autobusy Solaris dotarły do zajezdni Wola Duchacka.

"To początek realizacji kontraktu, który obejmuje dostawę w sumie 20 autobusów elektrycznych, z czego 13 to pojazdy o długości 12 metrów, a siedem to pojazdy przegubowe. Wszystkie powinny trafić do Krakowa do lipca tego roku" - wskazał przedstawiciel MPK.

Zamówione autobusy elektryczne są niskopodłogowe i wyposażone w klimatyzację, wydzieloną przestrzeń oraz platformę dla osób poruszających się na wózkach, monitoring i porty USB do ładowania smartfonów. Każdy pojazd wyposażony jest w możliwość ładowania przez wtyczkę oraz przez pantograf.

"Warto podkreślić, że wszystkie systemy i urządzenia funkcjonujące w autobusie, w tym ogrzewanie, będą zasilane wyłącznie energią elektryczną" - dodał rzecznik.

Dostarczone do Krakowa pojazdy - zaznaczył Gancarczyk - zanim wyjadą na regularne linie, muszą jeszcze przejść badania i testy.

Zakup 20 autobusów otrzymał dofinansowanie w wysokości 41,7 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak przypomniał rzecznik, krakowski przewoźnik realizuje jeszcze jeden kontrakt, który obejmuje kolejne 22 autobusy elektryczne. Ich dostawa także jest zaplanowana w tym roku.

Według niego oznacza to, że do końca 2023 roku w Krakowie będzie przewozić pasażerów ponad 120 autobusów elektrycznych, co stanowi ok. 20 proc. całej floty autobusowej przewoźnika.