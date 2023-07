Umowę na budowę obwodnicy Zabierzowa podpisano w piątek w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Planowany termin zakończenia inwestycji, wartej 676 mln zł, to sierpień 2027 r.

Obwodnica Zabierzowa na drodze krajowej nr 79 będzie miała ponad 10 km, połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na nowej trasie powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel.

"Dla nas to wielka, historyczna chwila, wspaniały moment. Czekaliśmy wiele długich lat na tę inwestycję (...) W 2007 r. po raz pierwszy to zadanie zostało wpisane w rządowy program. Opóźnienia były m.in. z powodów finansowych" - powiedziała na piątkowym briefingu prasowym wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan. Dodała, że liczy się z możliwymi niepokojami mieszkańców, kiedy za trzy, cztery lata w związku z budową będą utrudnienia w ruchu, korki.

Dyrektor krakowskiej GDDKiA Tomasz Pałasiński zauważył, że czasami, aby coś dobrze działało, trzeba przeczekać gorsze chwile. "To nie tylko odciążenie Zabierzowa, ale to domkniecie układu komunikacyjnego, który będzie się składał z ringu wokół Krakowa, domkniecie też trasy wolbromskiej (...). Za najbliższe lata nastąpią olbrzymie zmiany komunikacyjne" - podkreślił.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że obwodnica, droga znana niegdyś jako "bytomianka", ułatwi ruch z Małopolski na Śląska i na odwrót. Zwrócił ponadto uwagę, że dzięki takim inwestycjom jak budowa obwodnicy Zabierzowa, bezpieczeństwo na drogach się poprawia. Przez Zabierzów średnio dziennie przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów, z czego 2,5 tys. to ciężarówki, i tutejsza droga, według ministra, jest obecnie niebezpieczna.

Budowę obwodnicy ma zrealizować Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Wykonawca na budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku.

Oferta złożona przez Budimex przekraczała pierwotny kosztorys GDDKiA. Brakujące środki przyznało - na wniosek GDDKiA - Ministerstwo Infrastruktury.

Podpisanie umowy z Budimexem opóźniło się o ok. osiem miesięcy, z powodu unieważnienia dwóch poprzednich przetargów - z powodu odwołań składanych przez wykonawców.

W piątek podpisano też umowy na dofinansowanie przez MI budowy na drogach wojewódzkich obwodnic Brzeszcz i Zielonek.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka argumentował na konferencji, że modernizacja dróg i budowa nowych obwodnic przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Wskazał, że w 2018 r. na małopolskich drogach zginęły 223 osoby, podczas gdy w 2022 - 102 mniej.

Obwodnica Zabierzowa, zgodnie z informacjami GDDKiA, przez pierwsze 3,5 km będzie trasą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 300 metrów, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad tunelem powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Obwodnica wychodząc z tunelu odbije na północ od dzisiejszej DK79. Pierwsze skrzyżowanie na tej trasie powstanie w formie ronda łącząc ul. Szlachecką i projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774. Kolejne rondo pozwoli na włączenie się na obwodnicę z ul. Rodziny Pagenów i z ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

W zachodniej części obwodnica będzie przebiegała wiaduktem nad linią kolejową łączącą Kraków i Katowice. Pod wiaduktem ma zostać pozostawiona rezerwa na dwa dodatkowe tory, które mają w przyszłości połączyć obie aglomeracje. Obwodnica będzie kończyć się rondem w Rudawie, z którego zostanie rozprowadzony ruch na obecną DK79. Obok ronda powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów.

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną też: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Historia planów budowy obwodnicy Zabierzowa sięga 2009 r., kiedy podpisano umowę na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. W 2016 r. wydana została decyzja środowiskowa. W 2017 r. podpisano umowę na koncepcję programową. Decyzja ZRID została wydana w 2022 r. Wykonawcę budowy wybrano w połowie czerwca br..

Obwodnica Zabierzowa powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.