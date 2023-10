Ponad 700 autorów zapowiedziało udział w 26. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, które odbędą się między 26 a 29 października. W tym roku po raz pierwszy dodatkowa strefa autora powstanie w namiocie przed halą EXPO, a na targi będą obowiązywały limity wejść.

Mottem tegorocznego wydarzenia będzie pierwszy wers wiersza Wisławy Szymborskiej "Urodziny" - "Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata". "To motto jest tak pojemne, że można do niego dopasować bardzo wiele wyjaśnień, które się nasuwają, nie tylko takich, które nasuwają się natychmiastowo. Mnie kojarzy się z podróżami w głąb siebie, w głąb swojego serca i głowy, poznawaniem również siebie na tle tego świata, który się zmienia" - powiedziała podczas konferencji prasowej we wtorek Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie. Jak dodała, w ten sposób targi wpisują się w obchody 100-rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej.

W targach weźmie udział ponad 470 wystawców - zaprezentują książki z takich gatunków, jak m.in. literatura piękna, naukowa i popularnonaukowa, literatura faktu, religijna, dziecięca i młodzieżowa, young adult, fantastyka, kryminał i thriller. Z czytelnikami spotka się ponad 700 autorów, wśród których będą m.in. Katarzyna Bonda, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, Jacek Dukaj, Anna Goc, Grzegorz Piątek, Radek Rak, Mariusz Szczygieł i Szczepan Twardoch.

"Dużym zainteresowaniem czytelników cieszy się literatura kobieca. W czasie targów odbędą się spotkania m. in. z Joanną Balicką, Gabrielą Gargaś, Dorotą Gąsiorowską, Katarzyną Grocholą i Martyną Keller" - zapowiedziała Małgorzata Downar, menadżerka Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. "Nadal wyraźnie utrzymuje się trend związany z literaturą Young Adult, która podbija listy bestsellerów w Polsce, a targi odwiedzą znane i lubiane autorki, m.in.: Weronika Ancerowicz, Ula Buchacz, Natalia Fromuth, Natalia Klewicz, Weronika Marczak" - wymieniła Małgorzata Downar.

Podczas wydarzenia odbędą się także spotkania okołoliterackie i branżowe, angażujące różne podmioty związane z rynkiem książki. Jak zaznaczył Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, tegorocznym targom towarzyszą również obchody 10-lecia przyznania Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO.

"Targi są od wielu lat wizytówką tego, jaka jest kondycja polskiego rynku książki i są oczywiście wizytówką Krakowa Miasta Literatury UNESCO" - powiedział Robert Piaskowski. "Na targach książki właściwie mamy reprezentacje wszystkich najważniejszych literackich wydarzeń, wszystkich najważniejszych literackich podmiotów naszego miasta, zaczynając od bibliotek, idąc przez księgarnie, wydawców, a kończąc na spotkaniach z pisarzami i pisarkami" - dodał.

W tym roku zajdzie wiele zmian organizacyjnych, które mają poprawić komfort uczestników tego wydarzenia. Wybudowana zostanie dodatkowa hala namiotowa, w której autorzy będą podpisywać książki. W tym roku zostaną też wprowadzone limity wejść na targi oraz bezpłatne vouchery na wybrane spotkania z autorami, podpisującymi książki w tzw. Strefach Autora. Wejściówki te będzie można pobrać na stronie internetowej targów.

Obowiązywać będą także bezpłatne wejścia dla seniorów powyżej 65 roku życia, osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora, dla dzieci do lat 7, dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz zniżki dla uczniów i studentów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.

26. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbędą się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w dniach 26-29 października. W czwartek i niedzielę będą czynne w godz. 10-17, a w piątek i sobotę w godz. 10-19.

W trakcie targów książki zostanie rozstrzygnięty 26. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza. Nominowanymi do nagrody autorami są Anna Bikont, Jakub Gałęziowski, Konstanty Gebert, Juliusz Protazy Grzybowski, Dariusz Kaliński, Anna Karabowicz, Włodzimierz Mędrzecki, Piotr Szenajch, Justyna Tabaszewska i Rozalia Wojkiewicz. Uroczysta gala, podczas której zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu, odbędzie się 26 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Celem konkursu jest popularyzacja książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, poprzez aktywizowanie i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców i badaczy.