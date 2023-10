Ponad pół miliona pasażerów skorzystało z nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju docierającej do osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej.

Według danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przedstawionych w czwartek przez krakowski magistrat, od początku funkcjonowania trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, czyli 4 września, na odcinku od przystanku "Papierni Prądnickich" do pętli "Krowodrza Górka P+R" z komunikacji tramwajowej skorzystało ponad pół miliona podróżnych.

Kursujące na tej trasie tramwaje linii nr 18 i 50 wykonały prawie 15 tys. kursów. W dni powszednie nowa linię obsługują 42 składy tramwajowe, a w weekendy - 20.

Uruchomienie komunikacji tramwajowej od początku września - zastrzegli przedstawiciele miasta - nie oznacza zakończenia realizacji całego projektu, bo tramwaje na razie dojeżdżają do tymczasowego przystanku końcowego "Papierni Prądnickich", a prace przy budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego na Górce Narodowej wciąż trwają. Na węzeł ten złożą się pętla tramwajowa oraz dwupoziomowy parking P+R z terminalem autobusowym.

Trwają także nasadzenia drzew i krzewów. Zgodnie z planami do końca tego roku na obszarze od ul. Wybickiego do ul. Węgrzeckiej posadzonych zostanie ok. 3,5 tys. nowych drzew i ponad 40 tys. krzewów - zdecydowana większość w granicach inwestycji. W rejonie ulicy Węgrzeckiej, a więc nieopodal pętli na Górce Narodowej, zostanie utworzony kolejny "Park Krakowian".

Wszystkie elementy inwestycji mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Rozpoczęta w lipcu 2020 roku budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku Krowodrza Górka - Górka Narodowa jest największą infrastrukturalną inwestycją samorządu na północy miasta. Jej wartość to ok. 600 mln zł. W ramach zadanie powstała linia tramwajowa o długości 5,5-km, a także przebudowano i zbudowano cały układ drogowy, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów P+R. Powstało m.in. dwupoziomowe skrzyżowanie wraz z tunelem wzdłuż ul. Opolskiej czy nowy odcinek ul. Pachońskiego.

Projekt korzysta ze wsparcia z Unii Europejskiej oraz polskiego rządu. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 184 mln zł, a 38 mln zł miasto dostało na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.