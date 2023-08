Trwają przejazdy techniczne tramwajów na nowej linii między Krowodrzą Górką a Górką Narodową będącej największą samorządową inwestycją infrastrukturalną w północnej części Krakowa. Regularne kursy rozpoczną się od poniedziałku 4 września.

Jak poinformował wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, który w środę podczas jednego z przejazdów technicznych sprawdzał funkcjonowanie nowej linii, rozpoczęcie kursowania tramwajów do Górki Narodowej od początku nowego roku szkolnego jest dla miasta priorytetowe, mimo planowanego zakończenia całej inwestycji na grudzień 2023 r.

"Od poniedziałku, 4 września nawet 30 tysięcy mieszkańców północy Krakowa będzie codziennie korzystać z nowego połączenia tramwajowego. W ostatnich dniach wykonawca dokładał wszelkich starań, by tramwaje pojechały na tym odcinku we wrześniu" - zakomunikował Kulig.

Zgodnie z założeniami początkowo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury do ulicy Banacha, do nowego przystanku "Papierni Prądnickich". Zostaną tam skierowane linie nr 18 i 50. W dni powszednie będą one kursować odpowiednio co 7,5 i 5 minut.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy na Górce Narodowej, na który składa się pętla tramwajowa, terminal autobusowy i dwupoziomowy parking P+R będzie dostępny za kilka miesięcy. Całą jesień potrwają też nasadzenia około 3,5 tys. drzew i ponad 40 tys. krzewów, a także prace wykończeniowe i porządkowe w otoczeniu inwestycji.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa.

Trasa nowego tramwaju liczy ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstały 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji dojeżdżających samochodami oddanych będzie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach typu park and ride. Zbudowano też nowy układ drogowy o charakterze osiedlowym oraz 6,3 km ścieżek rowerów i ciągów pieszo-rowerowych.

Po uruchomieniu linii dojazd tramwajem z północnych krańców Krakowa do Śródmieścia potrwa nieco ponad 20 minut. Nowy układ drogowy, który powstał w ramach zadania, uporządkuje ruch samochodowy w tej części miasta.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej między Krowodrzą Górką a Górką Narodową została podpisana w maju 2017 roku z konsorcjum utworzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja zadania została także wsparta przez środki rządowe, przyznane Gminie Kraków w ramach przygotowań do igrzysk europejskich.