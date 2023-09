W poniedziałek rano na trasę Krowodrza Górka - Górka Narodowa wyjadą pierwsze tramwaje. W sobotę odbyło się uroczyste uruchomienie komunikacji tramwajowej na tym odcinku.

Na ok. 5,5-kilometrowej trasie Krowodrza Górka - Górka Narodowa kursować będą tramwaje nr 18 i 50. W dni powszednie będą wyruszać odpowiednio co 7,5 i 5 minut.

"Północna część Krakowa dynamicznie się rozwija. Nowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju między Krowodrzą Górką a Górką Narodową umożliwi mieszkańcom miasta i okolic dogodny i szybki dojazd do centrum i pozostałych dzielnic. Będą mogli wybrać niezawodną komunikację tramwajową, a samochód zostawić na jednym z trzech parkingów P+R wykonanych w ramach zadania" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Jak poinformował w sobotę Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, jeszcze przez jakiś czas przystankiem końcowym i początkowym na Górce Narodowej będzie przystanek Papierni Prądnickich przy ul. Banacha. Zintegrowany węzeł przesiadkowy na Górce Narodowej, na który składa się pętla tramwajowa, terminal autobusowy i dwupoziomowy parking P+R będzie dostępny za kilka miesięcy.

"Myślę, że to jest +game changer+ i myślę że dla wielu mieszkańców to będzie skrócenie drogi do domu i do pracy, co jest niezwykle ważne" - mówił przed otwarciem trasy zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa.

Trasa nowego tramwaju liczy ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstały 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji dojeżdżających samochodami oddanych będzie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach typu park and ride. Zbudowano też nowy układ drogowy o charakterze osiedlowym oraz 6,3 km ścieżek rowerów i ciągów pieszo-rowerowych.

Po uruchomieniu linii dojazd tramwajem z północnych krańców Krakowa do Śródmieścia potrwa nieco ponad 20 minut. Nowy układ drogowy, który powstał w ramach zadania, uporządkuje ruch samochodowy w tej części miasta.

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej między Krowodrzą Górką a Górką Narodową została podpisana w maju 2017 roku z konsorcjum utworzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja zadania została także wsparta przez środki rządowe, przyznane Gminie Kraków w ramach przygotowań do igrzysk europejskich.