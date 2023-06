W krakowskiej ekospalarni uruchomiona została instalacja odzysku ciepła ze spalin. Dzięki tej inwestycji można wyprodukować więcej energii cieplnej, nie zwiększając przy tym ilości spalanych odpadów. Wartość przedsięwzięcia przekracza 37,2 mln zł.

Krakowski Holding Komunalny, który jest operatorem ekospalarni, otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości blisko 13,2 mln zł.

Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas poniedziałkowego przekazania inwestycji o użytkowania, miasto skutecznie wykorzystuje odpady komunalne jako paliwo, dzięki posiadaniu najnowocześniejszych technologii zastosowanych w ekospalarni.

"Robimy wszystko, by Kraków był miastem całkowicie niezależnym energetycznie, a mieszkańcy płacili jak najmniej za energię dostarczaną do ich gospodarstw domowych. Instalacja odzysku ciepła ze spalin to ważna inwestycja, która zwiększa efektywność produkcyjną zakładu" - zaznaczył Majchrowski.

Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusz Trzmiel wyjaśnił, że ukończona instalacja odzysku ciepła ze spalin to zaawansowane rozwiązanie, pozwalające wykorzystać ciepło, które do tej pory trafiało wraz z parą wodną i spalinami do atmosfery.

W instalacji spaliny, które w głównej mierze składają się z pary wodnej o temperaturze ok. 130 stopni Celsjusza, za pomocą specjalnych technologii będą zawracane i wtórnie wykorzystywane do podgrzania ciepłej wody w miejskiej sieci ciepłowniczej.

"Instalacja zapewnia skuteczne odzyskiwanie ciepła w sposób zarówno efektywny, jak i ekologiczny. Dzięki wtórnemu wykorzystaniu spalin pojawiła się możliwość odzyskania ciepła odpadowego, które dotychczas było uwalniane do atmosfery" - tłumaczył Trzmiel.

Według niego konwencjonalna elektrownia węglowa, by wyprodukować tyle energii, ile ekospalarnia odzyskuje ze spalin, wyemitowałaby do atmosfery około 26 tys. ton CO2 rocznie.

Ponadto, nowa instalacja pozwoli na redukcję zużycia wody z sieci wodociągowej o około 50 tys. m kw. w skali roku.

Spalarnia odpadów komunalnych w Krakowie, zbudowana kosztem 673 mln zł, działa od 2015 roku. Inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zakład funkcjonuje przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie, na dawnych nieużytkach. Obiekt spala tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Zakład obecnie posiada dwie niezależne linie technologiczne, których łączna wydajność wynosi 245 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W efekcie spalania odpadów wytwarzana jest energia elektryczna w ilości ok. 65 tys. MWh i cieplna dla miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości ok. 280 MWh. Energia uzyskana w procesie termicznego przekształcania jest w znacznej części energią odnawialną, a więc ekologiczną.

W maju tego roku Krakowski Holding Komunalny otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości ponad 272,1 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę ekospalarni. Zostanie ona powiększona o Zakład Odzysku Energii - trzecią linię.

Zgodnie z planami, po wybudowaniu tego zakładu możliwości ekospalarni zwiększą się o 100 tys. ton z obecnych 245 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Cała inwestycja ma się zakończyć w 2027 roku.