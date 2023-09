Około 6 tysięcy haseł, 3 tysiące ilustracji i 171 map znalazło się w drugim wydaniu "Encyklopedii Krakowa" wydawanej przez Muzeum Krakowa i Bibliotekę Kraków. Dwutomowe opracowanie ukaże się w połowie października.

Pierwsze, jednotomowe wydanie "Encyklopedii Krakowa" ukazało się w 2000 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. W 2016 roku Biblioteka Kraków zainicjowała przygotowanie nowej, rozbudowanej wersji publikacji, a w 2019 odkupiono od PWN prawa do haseł składających się na pierwszą edycję. Współwydawcą "Nowej Encyklopedii" jest Muzeum Krakowa.

"To kontynuacja projektu, który ukazał się w 2000 roku. Minęły w końcu 23 lata, od tego czasu wiele się w Krakowie zmieniło i powstała potrzeba, by opowiedzieć o mieście na nowo" - zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami Krzysztof Haczewski, rzecznik prasowy muzeum.

Publikacja zawiera ok. 6 tysięcy haseł, ok. 3 tysiące ilustracji, 171 map i planów, 66 tabel i wykresów oraz część zatytułowaną "Kraków w liczbach", prezentującą materiały przygotowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. "Jest to kompendium wiedzy o Krakowie, najbardziej współczesne, jakie można w tej chwili dostać" - powiedział Krzysztof Haczewski.

Jak dodał, nowe hasła tworzyło 300 autorów, a wraz z twórcami pierwszej edycji nad "Encyklopedią Krakowa" pracowało ponad tysiąc osób. Redaktorem naczelnym publikacji jest prof. Jacek Purchla. Nad opracowaniem haseł z poszczególnych dziedzin czuwali: prof. dr hab. Krzysztof Broński (życie gospodarcze), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (życie polityczne), dr Stanisław Dziedzic (Cracovia sacra), dr Karolina Grodziska (nauka i biografistyka), prof. dr hab. Zbigniew Mirek (środowisko przyrodnicze i geograficzne), dr Michał Niezabitowski (historia), prof. dr hab. Jacek Popiel (literatura, teatr, muzyka), prof. dr hab. Jacek Purchla (architektura i urbanistyka), prof. dr hab. Łukasz T. Sroka (życie społeczne), prof. dr hab. Marek Walczak (historia sztuki).