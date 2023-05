Warszawa jest kolejnym miastem - po Poznaniu, z którym Kraków wymienia się zabytkowymi wagonami tramwajowymi na okres wakacyjny. Przewoźnicy z obydwu miast podjęli taką współpracę, aby popularyzować historię pojazdów komunikacji miejskiej w Polsce.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie Marek Gancarczyk, w tym roku dochodzi po raz pierwszy do wymiany zabytkowego taboru między krakowskim przewoźnikiem a Tramwajami Warszawskimi.

W tym tygodniu z zajezdni tramwajowej Nowa Huta wyjechał już do stolicy odrestaurowany wagon SN4. "To jeden z kilku wagonów, które trafiły do Krakowa z Eberswalde w 1941 roku" - wskazał przedstawiciel MPK.

W zamian za ten wagon do krakowskiego MPK zostanie dostarczony zabytkowy warszawski wagon N. "Jest to wagon z ciekawą historią - stacjonował bowiem w trzech polskich miastach. Od 1949 roku kursował w Warszawie, od 1967 służył w Szczecinie, a w 1995 roku został wyremontowany przez MPK w Krakowie, by znów trafić do Warszawy. Tam od 2002 roku obsługuje linię turystyczną T" - tłumaczy rzecznik.

Przypomniał on, że podobną wymianę wagonami od zeszłego roku krakowski przewoźnik prowadzi z MPK Poznań. W ubiegłym tygodniu do stolicy Małopolski trafił poznański wagon doczepny ND z 1951 roku, w zamian za wagon KSW z lat 40. XX wieku.

Wagony, którymi wymienił się Kraków z Warszawą i Poznaniem przez cały okres tegorocznych wakacji będą kursować na sezonowych liniach historycznych.