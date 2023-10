Firma Mobilis nadal będzie świadczyć autobusowe usługi przewozowe w Krakowie. W czwartek Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podpisał z nią nową 10-letnią umowę. Operator będzie obsługiwał 29 linii autobusowych i posiadał 151 autobusów.

Jak poinformował w czwartek dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek, zgodnie z podpisaną umową rocznie przewoźnik będzie wykonywał na liniach około 9,5 mln kilometrów.

"Umowa zacznie obowiązywać od 19 października 2024 roku. Kwota, którą miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia to blisko 1,384 mld zł brutto, natomiast może ona ulec zmianie w związku z waloryzacjami w przyszłych latach" - przekazał dyrektor ZTP.

Zgodnie z umową operator będzie obsługiwał 29 linii autobusowych (aktualnie obsługuje 19) i miał 151 autobusów. 91 z nich to pojazdy przegubowe na gaz ziemny (CNG), do tego 43 autobusy standardowe (CNG), sześć autobusów MIDI+ (CNG), sześć autobusów spalinowych Mini (spełniających najnowsze normy emisji Euro6) oraz pięć autobusów Mini (elektrycznych).

Zgodnie z zapowiedziami, wszystkie pojazdy, które będą kursować w przyszłym roku po ulicach Krakowa, nie będą miały starszego roku produkcji niż 2024.

Według dyrektora ZTP nowa umowa pozwoli na kolejne działania w celu likwidowania białych plam transportowych, czyli miejsc, gdzie nie dociera krakowska komunikacja miejska. Dodatkowo, zostaną uruchomione nowe połączenia autobusowe na terenie Krakowa.

Pierwsza linia będzie kursować po następującej trasie: "Nowy Kleparz" - ul. Prądnicka, ul. Pielęgniarek, ul. Prądnicka, ul. Lekarska, ul. ks. Siemaszki, ul. Jaracza, ul. Żabiniec - "Żabiniec" (powrót: ul. Żabiniec, ul. Zdrowa, ul. Prądnicka, ul. Bratysławska, ul. Doktora Twardego).

Wstępnie planowana jest częstotliwość kursowania co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza godzinami szczytu w dni powszednie oraz co 20 minut w dni wolne. Do obsługi linii przeznaczone zostaną specjalnie pozyskane autobusy klasy mini, o długości od 5,8 do 8,6 metra i minimalnej pojemności 26 osób, będą to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne.

Kolejną planowaną linią jest linia łącząca Mydlniki z Salwatorem przez Wolę Justowską: "Mydlniki Wapiennik P+R" - ul. Brzezińskiego, ul. Balicka, ul. Zakliki z Mydlnik, ul. Podłużna, ul. Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. 28 Lipca 1943, ul. Starowolska, ul. Jodłowa, ul. Księcia Józefa - "Salwator".

Linia ta ma kursować co 20 minut w szczycie i co 30 minut poza szczytem w dni powszednie oraz co 30 minut w ciągu dnia i co 60 minut w godzinach porannych i wieczornych w dni wolne. Do jej obsługi również będą skierowane pojazdy typu mini, jednak już z tradycyjnym napędem.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie planuje również uruchomienie nowych linii autobusowych na ul. Mistrzejowickiej, Kozienickiej - na odcinku za autostradą, Widłakowej, Tetmajera oraz w Grębałowie.

Poprzednia umowa z Mobilisem na obsługę linii autobusowych w Krakowie była zawarta w 2013 roku i obowiązywała przez 10 lat. Obecnie miejską komunikację obsługują dwaj przewoźnicy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Mobilis.