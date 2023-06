Krakowski Part Technologiczny, zarządzający Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie), przyznał nagrody inwestorom, którzy w zeszłym roku otrzymali decyzję o wsparciu w ramach tego programu.

Jak przypomniał w czwartek prezes KPT Tadeusz Zaremba, spółka zarządzająca wydała w ubiegłym roku 47 decyzji o wsparciu.

"Te 47 decyzji to blisko 1,7 mld zł nakładów inwestycyjnych i aż 376 nowych miejsc pracy" - wskazał prezes. Podkreślił, że w 2022 roku suma nakładów inwestycyjnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji przekroczyła sumę nakładów z całego okresu działania krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Jak przekazał Zaremba, w okresie od 1997 r. do 2018 r. w ramach SSE zainwestowano 6,2 mld zł, a w ramach PSI w latach 2018-2022 nakłady osiągnęły 7,8 mld zł.

"Utrzymuje się trend widoczny już w latach poprzednich i zmiana w myśleniu o ulgach podatkowych. Coraz więcej przedsiębiorców uznaje to narzędzie za atrakcyjne i chętnie z niego korzysta. Ważne jest to, że udaje się trafić do małych i średnich firm z ofertą Polskiej Strefy Inwestycji" - poinformował Zaręba.

Podczas czwartkowej gali nagrody KPT trafiły do inwestorów, którzy w ubiegłym roku otrzymali ulgi podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

W kategorii największych inwestycji w ubiegłym roku nagrodzono firmę Valeo Autosystemy, która zadeklarowała w 2022 roku poniesienie nakładów w wysokości ponad 224 mln zł.

W kategorii "Pionier w gminie" uhonorowano firmę Laboratorium Datowań Bezwzględnych Marek Krąpiec - otrzymała ona decyzję o wsparciu na inwestycję polegającą na utworzeniu nowoczesnego laboratorium w Miękini w gminie Krzeszowice (pow. krakowski, woj. małopolskie).

Nagroda dla "odważnego przedsiębiorcy" przypadła firmie Fabryka Kart Trefl-Kraków. Jak wskazano, firma w 2014 roku otworzyła nowoczesny zakład produkcyjny w Niepołomicach-Podłężu, który cały czas jest rozwijany. Przedsiębiorca zadeklarował w zeszłym roku poniesienie nakładów w wysokości ponad 7,5 mln zł.

Nagrodzony został też samorząd - gmina Bobowa (pow. gorlicki, woj. małopolskie) za najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne. W zeszłym roku gmina przygotowała Strefę Aktywności Gospodarczej, udostępniając 12 hektarów inwestycyjnych. Są one dobrze skomunikowane, posiadają pełną infrastrukturą oraz uzbrojenie.

Nagrodę start-up roku otrzymała NaturalAntibody. Spółka jest prekursorem wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego w celu opracowania rozwiązania, które nie tylko przyspiesza proces rozwoju leków, ale również istotnie obniża koszty związane z wprowadzaniem na rynek leków opartych na przeciwciałach.