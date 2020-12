Kraska: powstanie fundusz bezpieczeństwa na wypadek powikłań poszczepiennych

Wiceszefa resortu zdrowia zapytano w Polskim Radiu 24, kto odpowie za ewentualne powikłania po szczepieniu.

"Teraz szczepionki zostały dopuszczone warunkowo (…). Prawo, które nie jest od wczoraj, mówi o odpowiedzialności rządów, które te szczepionki zakupiły" - odpowiedział. Dodał, że dlatego "taki fundusz zostanie stworzony".

Kraska wyraził przekonanie, że fundusz nie będzie nadużywany. "Z tego co widzimy - a zaszczepionych jest prawie 3 mln osób na świecie - to nie ma działań niepożądanych. Dlatego to jest fundusz bezpieczeństwa, na wypadek, gdyby coś się wydarzyło po szczepieniu" - powiedział.

W ocenie wiceministra "szczepienie medyków zakończy się do 15 stycznia". Wówczas rozpocznie się szczepienie innych osób. Pierwszą grupą będą seniorzy.

"Chcemy w pierwszej kolejności zaszczepić osoby najstarsze, które niestety przechodzą to zakażenie bardzo ciężko. Zaczynamy od góry i potem schodzimy w dół" - wskazał.

"Mamy nadzieję, że proces ten będzie sprawny, szczególnie że mamy doniesienia, że seniorzy bardzo chętnie się będą zgłaszali na szczepienia" - powiedział.

Odpowiadając na pytanie, czy będzie możliwy wybór szczepionki przez pacjenta, oznajmił: "Jak pojawią się nowe preparaty być może będzie wybór. W tej chwili trudno powiedzieć. (…) Szczepmy się tą szczepionką, które jest obecnie, ona jest naprawdę dobra i bezpieczna".

Poinformował, że we wtorek wieczorem zaszczepi się wzajemnie przed kamerami telewizyjnymi z przewodniczącym PSL Władysławem Kosieniakiem-Kamyszem.

"To pokazanie, że szczepionka jest bezpieczna' - powiedział. Wyjaśnił, że obaj politycy są w grupie zero, bo są lekarzami. "Możemy w każdej chwili pracować w służbie zdrowia" - dodał.