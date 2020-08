Kraska: Siedem powiatów w kategorii czerwonej, dwanaście w żółtej

Resort zdrowia w czwartek zaktualizował listę powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

"Obecnie w obu kategoriach mamy 19 powiatów - 7 w czerwonej i 12 w żółtej" - poinformował Kraska.

Strefa czerwona obejmie siedem powiatów. Są to kolejno: w woj. małopolskim powiaty i miasta na prawach powiatu - Nowy Sącz, powiat nowosądecki i nowotarski; w woj. łódzkim - wieluński; w woj. śląskim - Rybnik i powiat rybnicki i w woj. mazowieckim - lipski. Tutaj na liście pojawiły się dwa nowe powiaty: nowotarski (z żółtej strefy) i lipski (z zielonej).

Łącznie w strefie żółtej znalazło się 12 powiatów, w tym 7 nowych. Status z czerwonego na żółty zmieniają w woj. śląskim - Ruda Śląska, a w woj. wielkopolskim - powiat ostrzeszowski.

Ponadto w strefie żółtej są: w woj. małopolskim - powiat tatrzański (nowy); w woj. wielkopolskim - powiat ostrowski (nowy); w woj. łódzkim - pajęczański (nowy) i łowicki (nowy); w woj. podkarpackim - przemyski (nowy) i jarosławski (nowy); w woj. śląskim - pszczyński i Żory; w woj. lubelskim - Biała Podlaska i w woj. kujawsko-pomorskim powiat radziejowski (nowy).

Z listy znikają powiaty: raciborski, wieruszowski, wodzisławski, grajewski, limanowski, cieszyński i Jastrzębie-Zdrój. Pojawiły się także z alertem: Kraków, Katowice, Koszalin i powiaty: wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki.

"To są miejsca, które prawdopodobnie za tydzień mogą znaleźć się w tych dwóch kategoriach" - ostrzegł wiceminister.

Powtórzył, że dane te są co tydzień aktualizowane. "Powinniśmy być uczuleni na to, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy, mogą spotkać każde miejsce w kraju. My posiłkujemy się danymi, które do nas spływają, nie ma tutaj żadnej uznaniowości i protekcji. Jeżeli będzie taka potrzeba, każde miasto w kraju może znaleźć się w kategorii żółtej lub czerwonej" - zaznaczył Kraska.

Rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyodrębnia dwie strefy: czerwona i żółtą. Na ich obszarach obowiązują, poza ograniczeniami przewidzianymi dla całości terytorium Polski, dalej idące zakazy i nakazy oraz większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze.