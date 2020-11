Kraska: Staramy się nie doprowadzić do całkowitego zamknięcia gospodarki

Nasze działania sprowadzają się do tego, by nie doprowadzić do całkowitego zamknięcia gospodarki – stwierdził w poniedziałek rano w TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał też, że protesty antyaborcyjne stwarzają ryzyko epidemiczne.