KRD: 40 proc. firm spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach

Według badania "KoronaBilans MŚP" Krajowego Rejestru Długów trzy czwarte przedsiębiorstw z sektora MŚP przyznaje, że pandemia "wymusiła na nich ponoszenie dodatkowych kosztów". 96 proc. przeznaczyła je na zabezpieczenie pracowników - maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, odkażanie pomieszczeń. Co trzecia firma nabyła dodatkowy sprzęt, m.in. laptopy i telefony ułatwiające pracę z domu, a 16 proc. przedsiębiorców zainwestowało w testy na koronawirusa dla pracowników.

Eksperci KRD wskazują, że odbiło się to na budżetach firm. W najnowszy, badaniu 37 proc. z nich pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną, podczas gdy w poprzedniej edycji pozytywne wskazania deklarował co drugi badany. O 14 pp. względem poprzedniego badania wzrosło natomiast grono przedsiębiorców, którzy negatywnie oceniają swoją sytuację finansową (teraz to 30 proc. badanych).

40 proc. ankietowanych przewiduje, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się. To wzrost o ponad 10 pp. względem poprzedniego badania. Z kolei o połowę zmalała grupa firm spodziewających się poprawy sytuacji w przyszłości. Niepokoje widać także w pytaniu o poziom przychodów - 62 proc. właścicieli obawia się, że przychody ich firmy zmaleją, to o 19 pp. więcej niż poprzednio. Wzrostu przychodów spodziewa się natomiast 2 proc. badanych. Niemal co piąty przyjmuje, że pozostaną one bez zmian.

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, komentując wyniki badania zwrócił uwagę, że przedsiębiorców opuszcza optymizm. "Coraz więcej z nich zauważa wpływ epidemii koronawirusa na produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług" - wskazał. Dodał, że firmy mają już zobowiązania finansowe w postaci rat kredytowych czy leasingowych, a każde dodatkowe obciążenie może utrudnić ich spłatę. "Choć 60 proc. przedsiębiorców nie przewiduje problemów ze spłatą rat w ciągu najbliższych trzech miesięcy, to co czwarty nie ma już takiej pewności" - zaznaczył. Według badania 64,3 proc. firm ma zobowiązania finansowe - umowy kredytowe lub/i leasingowe, ale większość (73,1 proc.) zaciągnęła je przed pandemią.

Cytowany w badaniu Jakub Kostecki, prezes firmy Kaczmarski Inkasso, współpracującej z KRD część dłużników wstrzymuje płatności, mimo że ma pieniądze, "z obawy przed tym, że może ich zabraknąć, aby przetrwać najbliższe miesiące". "To bardzo niepożądane działanie, powodujące wzrost zatorów płatniczych w gospodarce" - zaznaczył.