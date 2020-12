KRD: Co piąty Polak musiał zrezygnować z kredytu ze względu na pandemię

Według badania "Jak pożyczają Polacy", przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD), 55 proc. Polaków przyznaje, że ma obecnie do spłacenia kredyty gotówkowe lub ratalne, bądź pożyczki. Od marca na pożyczenie pieniędzy zdecydowało się 47 proc. konsumentów. Z kolei co czwarty wskazuje, że do tej decyzji przyczyniła się pandemia. Jednocześnie 35 proc. ocenia, że otrzymanie dodatkowych środków jest obecnie trudniejsze niż przed pojawieniem się COVID-19. "Co piąty zainteresowany musiał zrezygnować ze starania się o kredyt lub pożyczkę, najczęściej z obawy przed utratą możliwości ich spłaty" - wykazało badanie.

Polacy, zapytani o to, jak określiliby swoją sytuację finansową, najczęściej (48 proc.) wskazują, że nie jest ona ani dobra, ani zła. Stan swojego portfela dobrze lub bardzo dobrze ocenia 36 proc. respondentów, a 16 proc. boryka się z problemami w tej sferze i wskazuje na "złą lub bardzo złą sytuację finansową".

Z badania wynika, że pożyczamy lub kupujemy na raty najczęściej, gdy nie jesteśmy w stanie kupić czegoś za gotówkę (48 proc.), bo zakup przekracza nasze możliwości. Co piąta osoba (21 proc.) pokrywa w ten sposób nieprzewidziane wydatki. 11,5 proc. badanych przyznaje, że pożycza, bo brakuje im pieniędzy na podstawowe potrzeby z powodu niskich zarobków, trudności w planowaniu swojego budżetu czy w związku ze stratą źródła dochodów. Natomiast co dwudziesty konsument (5 proc.) nie ukrywa, że wydaje więcej niż zarabia, więc musi ratować się pożyczkami.

Wpływ pandemii na decyzję o zaciągnięciu zobowiązania wskazał co czwarty pożyczający. Potrzeba dodatkowego wsparcia finansowego pojawia się najczęściej w związku z utratą pracy (16 proc.), wydatkami na leczenie (14 proc.) czy obniżką wynagrodzenia (11 proc.). Natomiast najczęściej wybieranym w czasie pandemii sposobem dodatkowego dofinansowania są zakupy na raty (18 proc.) i kredyty gotówkowe (16 proc.) - wskazano w badaniu.

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że w obliczu restrykcji pandemicznych sklepy, chcąc przyciągnąć klientów, zachęcają ich do skorzystania z możliwości rozłożenia spłaty lub przesunięcia jej nawet o kilka miesięcy. "Konsumenci z tego korzystają, bo mają poczucie, że mogą w ten sposób udźwignąć duży wydatek nawet w przypadku pogorszenia się ich sytuacji finansowej" - powiedział.