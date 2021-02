KRD: ponad połowa firm MŚP wystawia w pandemii faktury z dłuższym terminem płatności

Według badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) i firmy faktoringowej NFG "Płynność finansowa MŚP w pandemii", 57,2 proc. firm wystawia obecnie faktury z dłuższymi niż zazwyczaj terminami płatności, bo proszą ich o to kontrahenci. Tak się dzieje najczęściej w firmach średnich i małych (odpowiednio 69,3 proc. i 61,8 proc.), rzadziej w mikrofirmach (41,3 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że wraz z koniecznością wydłużonego czekania na pieniądze, rośnie potrzeba zabezpieczenia własnych interesów. Sięgnięcie "po narzędzia wspierające płynność finansową" rozważa w pandemii 60 proc. przedsiębiorstw, wierząc, że zagwarantują im one zdolność do terminowej spłaty zobowiązań i wywiązywania się z umów. Co druga firma chce w tym celu skorzystać z pomocy rządowej, a 36,2 proc. zamierza "baczniej sprawdzać klientów przed nawiązaniem współpracy".

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki powiedział PAP, że firmy z sektora MŚP od niedawna dostrzegają potrzebę weryfikacji kontrahentów. "Duże firmy robią to od lat. Dzięki temu wiedzą, że jeśli klient, z którym zamierzają współpracować, notorycznie zwleka z opłatami lub ma problemy finansowe, to w ich wypadku również nie będzie płacić w terminie" - zaznaczył.

W porównaniu z sytuacją sprzed pandemii, terminy płatności na wystawianych fakturach wydłużyły się o kilka, a nawet o kilkadziesiąt dni. Najczęściej (28 proc. wskazań) dotyczy to terminu dłuższego od pół miesiąca do miesiąca. Według ekspertów wpływa to niekorzystnie na płynność finansową firm. Według Dariusza Szkaradka, prezesa NFG, przedsiębiorcy godzą się na wydłużenie terminu zapłaty na fakturze "z uwagi na wypracowane dobre relacje z klientem bądź z obawy o utratę kontraktu". "Wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności sprawia, że nie mogą swobodnie obracać gotówką. Dlatego ważne jest, aby firma, pomagając kontrahentom w pandemii, sama nie wpadła w kłopoty finansowe" - zaznaczył.

Według badania co trzeci ankietowany, aby poprawić płynność finansową, sięgnąłby po kredyt w banku. Prawie 32 proc. firm rozważa pobieranie przedpłaty od innych kontrahentów. 28 proc. badanych jako rozwiązanie poprawiające płynność finansową wskazuje monitoring płatności. Co piąta firma wybrałaby leasing, a co szósta faktoring.

Badanie przeprowadziła firma IMAS International w IV kwartale 2020 r. metodą CAWI na grupie 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

