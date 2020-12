KRD: W Sylwestra przedawnią się faktury warte nawet kilkaset milionów zł

Eksperci KRD zwracają uwagę, że niezapłacone faktury wystawione w 2018 r., które przedawnią się ostatniego dnia grudnia br., dotyczą np. umów sprzedaży, świadczenia usług i o dzieło. Wyjątkiem jest m.in. branża transportowa, gdzie okres przedawnienia wynosi rok.

"Aby odzyskać pieniądze zamrożone w fakturach przedsiębiorca może np. zawrzeć z dłużnikiem ugodę, w której uzna on ich roszczenia. Podczas pandemii w firmowej kasie liczy się każda złotówka" - mówi PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Z ostatniego badania KRD "KoronaBilans MŚP" pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynika, że w przypadku 65 proc. firm pandemia istotnie wpływa na ich produkcję, sprzedaż, świadczenie usług. Może to skutkować spadkiem przychodów w przyszłości. Taki scenariusz przewiduje 43 proc. badanych. Niespełna 2 proc. firm spodziewa się wzrostu przychodów. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zaległości firm wobec kontrahentów wynoszą obecnie 11,4 mld zł.

Według szacunków Związku Przedsiębiorstw Finansowych wartość wierzytelności oddanych do windykacji na zlecenie w połowie 2020 r. wynosiła 3,8 mld zł. Z kolei z danych Kaczmarski Inkasso, na które powołuje się KRD wynika, że ok. 20 proc. to długi przeterminowane o ponad rok. "To oznacza, że z końcem roku może się przeterminować nawet 500-700 mln zł zamrożonych w fakturach wystawionych w 2018 r." - ocenia KRD.

Przedawnienie nie oznacza, że dług znika. "Dłużników, którzy traktują przedawnienie jak anulowanie długu, muszę rozczarować - dług nadal obciąża ich konto. Można wpisać ich do rejestru długów, co daje czytelny sygnał innym przedsiębiorcom, że mają do czynienia z nierzetelnym klientem" - tłumaczy Łącki. To też informacja dla banków, firm faktoringowych czy leasingowych, że mają do czynienia z klientem podwyższonego ryzyka. "Na tej podstawie, zgodnie z prawem, można odmówić zawarcia z nim umowy" - dodaje.