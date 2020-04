Kremser, Bisnode: Kwestia zdalności sporym wyzwaniem dla branży spożywczej (wideo)

Zdaniem Roberta Kremsera, dużym wyzwaniem jest także utrzymanie zdrowia pracowników oraz plan działania w zakładach po ewentualnym wykryciu zakażenia koronawirusem u pracownika / pracowników.

- Moim zdaniem część firm zauważa już lub wkrótce zauważy spadek sprzedaży. Obecne wybory konsumenckie w sklepach różnią się od tych sprzed pandemii. Konsumenci starają się zrezygnować z towarów ciut droższych i luksusowych. O ile podstawowe produkty żywnościowe schodzą na bieżąco, o tyle wybory związane z produktami niepierwszej potrzeby żywnościowej są mocniej przemyślane - komentuje Robert Kremser.

I dodaje, że ta sytuacja będzie mocno zauważalna podczas zakupów przedświątecznych. - Wielkanoc to dla wielu firm spożywczych wzrosty sprzedaży. Obecne obostrzenia związane z zakazem zgromadzeń ograniczą ilość produktów kupowanych w okresie Wielkanocy - mówi. Przyznaje, że branża transportowa komunikuje nawet 20-proc. spadek ilości przewozów produktów świeżych.

Jego zdaniem, to co mogłoby wspierać sprzedaż w branży spożywczej to możliwie sprawne przepięcie się na tryb online. Tu jednak przeszkodą może być sprawność logistyki w czasie pandemii.

Więcej w rozmowie wideo.