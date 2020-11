KRiR apeluje do rządu o zaniechanie weta ws. budżetu UE

Premier: skierowałem do przywódców UE list ws. mechanizmów warunkowości związanych z budżetem UE

Na wspólnej konferencji prasowej z marszałkiem Grodzkim wystąpili senatorowie Marcin Bosacki, Bogdan Klich (KO), Ryszard Bober (PSL), Wojciech Konieczny (Lewica), Krzysztof Kwiatkowski (niez.), szef klubu KO poseł Cezary Tomczyk, a także reprezentująca samorząd wójt Izabelina Dorota Zmarzlak, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciel branży przewoźników autokarowych Kamil Lubański.

Uczestnicy konferencji odnieśli się do projektu uchwały, pod którą podpisali się senatorowie opozycji wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z groźby zawetowania budżetu Unii Europejskiej, którym zajął się w środę Senat.

Grodzki podkreślił, że uchwała ta ma "ogromne i fundamentalne znaczenie dla Polski". "Bo realna groźba utraty funduszu odbudowy, realna groźba czy budżet UE będzie wypłacany w formie prowizorium, realna groźba utraty przez Polskę resztek prestiżu i wreszcie perspektywa wyprowadzenia Polski z UE zmobilizowała Senat do pracy nad tą uchwałą" - powiedział marszałek.

Jak dodał, aby pokazać, że nie jest to "fanaberia polityczna", zaproszono do Senatu przedstawicieli tych, którzy praktycznie korzystają z pieniędzy unijnych, aby opowiedzieli co może się stać, "jeżeli kryzys wywołany przez rząd polski zakończyłby się niepomyślnie, czego oczywiście nikt sobie nie życzy".

Stąd - zaznaczył Grodzki - obecność w Sejmie przedstawicieli biznesu, samorządu, rolników i polityków wszystkich opcji demokratycznej większości, nie tylko z Senatu, ale również z Sejmu. Podkreślił, że celem jest pokazanie, że "troska o dobrobyt Rzeczypospolitej spaja nas wszystkich".

Zmarzlak podkreśliła, że w jej gminie pieniądze z UE przeznaczano m.in. na inwestycje, dopłaty dla rolników i przedsiębiorców. Dodała, że te środki nadal są potrzebne, by gmina mogła się rozwijać. Jak zauważyła, samorządom potrzebny jest stały, bezpieczny i zrównoważony dochód. Tymczasem - mówiła - rząd zmniejsza systematycznie udział samorządów we wpływach z podatków. "Bez środków z funduszu dobudowany nie poradzimy sobie" - oceniła wójt.

Zmarzlik zapowiedziała, że pierwszego grudnia polskie samorządy na znak protestu wyłączą na godzinę światło. Podkreśliła, że w proteście chodzi nie tylko o pieniądze, ale i o wartości, które spajają UE.