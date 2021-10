KRIR: obecna sytuacja w rolnictwie doprowadzi do protestów

Rosną ceny środków do produkcji rolnej - paliwa i nawozów, na rynku trzody chlewnej sytuacja jest '"tragiczna" m.in. z powodu bardzo niskich cen skupu żywca. Obecna sytuacja w rolnictwie doprowadzi do ogromnych protestów rolników - ostrzega Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Autor: PAP

Data: 21-10-2021, 17:18

Obecna sytuacja w rolnictwie doprowadzi do ogromnych protestów rolników - ostrzega Krajowa Rada Izb Rolniczych. / fot. PAP/Piotr Nowak

Kilka dni temu odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie. M.in. przedstawiciele samorządu rolniczego zwrócili uwagę na "bardzo szybki wzrost kosztów produkcji".

Od dłuższego czasu w szybkim tempie rośnie cena paliwa; obecnie wynosi ok. 30 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Dopłata do paliwa rolniczego w coraz mniejszym stopniu rekompensuje wzrost kosztów. Przewidywany wzrost zwrotu akcyzy o 10 zł na 1 ha nie rekompensuje wzrostu cen - informuje KRIR.

Od żniw szybko rosną również ceny nawozów, zwłaszcza podstawowych - azotowych, fosforowych i potasowych. Izby szacują wzrost ich cen do 300 proc., a w niektórych asortymentach nawet do 500 proc. Wielu rolników może być nie stać za zakup nawozów, co spowoduje niższe plony - zaznaczają Izby.

"Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że należy wystąpić o zbadanie, czy wzrost cen nawozów jest proporcjonalny do wzrostu kosztów produkcji i surowców i czy braki na rynku nie są spowodowane zwiększonym eksportem" - napisano w stanowisku.

Samorząd rolniczy wnioskuje do rządu oraz Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań w celu rekompensaty lub zabezpieczenie nawozów azotowych dla polskich rolników.

Brak reakcji na te postulaty może doprowadzić do ograniczenia produkcji rolnej, a w konsekwencji spowodować drastyczne podwyżki cen żywności.

Krajowa Rada oceniła, że sytuacja na rynku trzody jest "tragiczna", dlatego żąda ustanowienia programu rozwoju i pomocy dla gospodarstw produkujących trzodę chlewną. W związku z ASF oraz nieprzewidywalnymi zniżkami cen trzody rolnicy - zwłaszcza z mniejszych gospodarstw - masowo likwidują produkcję w cyklu zamkniętym. Pozostają jedynie rolnicy powiązani umowami z firmami zewnętrznymi, którzy prowadzą tucz nakładczy, co jest zjawiskiem prowadzącym do likwidacji rodzimej hodowli trzody chlewnej w Polsce - argumentuje KRIR.

"Zwracamy się do Pana Ministra o wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o sprawdzenie cen artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w stosunku do cen surowca. Cena skupu tuczników wynosi ok. 4 zł, a ceny wędlin rosną nieustannie, co powoduje niezadowolenie konsumentów i obwinianie rolników o czerpanie nadmiernych korzyści. Wnosimy do Pana Ministra o zbadanie, czy importerzy mięsa nie stosują cen dumpingowych i z jakich stref są sprowadzane. Domagamy się ochrony gospodarstw rodzinnych poprzez szybką wypłatę rekompensat i ograniczenie wektora ASF w wyniku całkowitej depopulacji dzików poprzez środki biologiczne, chemiczne i gospodarki łowieckiej" - czytamy w stanowisku KRIR.

Samorząd rolniczy negatywnie ocenił funkcjonowanie aplikacji suszowej, za pomocą której szacowane są straty.

"Kryteria i parametry przyjęte przez ten system są krzywdzące dla rolników i nie uwzględniają stanu faktycznego. Metodyka przyjęta w aplikacji nie bierze pod uwagę temperatury w łanie w czasie wegetacji roślin. Rozbieżności między stwierdzeniem przez IUNG a stanem faktycznym sięgają nawet 45 proc." - stwierdzają rolnicy. Ich zdaniem musi być opracowany systemu odwoławczy dla tej aplikacji.

KRIR odniósł się też krytycznie do propozycji zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie, zwracając uwagę, że rolnikom powinny być przedstawione chociaż szacunkowe koszty, jakie są niezbędne do zrealizowania tych zadań i potencjalne źródła ich finansowania.