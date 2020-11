Krótkie łańcuchy dostaw – zmiana, która przedefiniuje logistykę (pełna relacja)

Skrócenie łańcucha dostaw jest jednym z pożądanych trendów w logistyce, szczególnie w dobie pandemii. Są firmy, które już podjęły decyzje o przeniesieniu części zespołów projektowych z Dalekiego Wschodu do Europy. Czy to początek większych zmian w ich strategiach?

- Tego typu decyzje nie są podejmowane w krótkim czasie. Relokowanie produkcji to pokłosie kryzysu importu z Chin. Trzeba dobrze zidentyfikować, które branże mogłyby być zainteresowane taką opcją. W przypadku Polski więcej jest zapytań o magazyny pod zapasy niż o ich dostępność pod produkcję. Ogólnie pozycja Europy w świecie produkcji nie jest dzisiaj wysoka. Fundusze, które są dedykowane dla rozwoju start-up’ów i innowacji, nie przynoszą póki co spodziewanych efektów. Tymczasem 10 największych firm na świecie to firmy związane z cyfryzacją, Europa ich nie ma i nie będzie miała - diagnozuje Halina Brdulak, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu.

Jakie nowe tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw pojawiły się w trakcie obecnego kryzysu?

- Z całą pewnością jest to większe wykorzystanie multikanałowości lub omnichannel, który od multikanałowości różni się tym, że klient może przeskakiwać pomiędzy różnymi kanałami, a jakość obsługi powinna być w każdym z nich taka sama. Tu oczywiście potrzebne są zaawansowane procesy cyfryzacji. Kolejna kwestia to skracanie łańcucha dostaw, tworzenie bardziej lokalnych rozwiązań, czyli stawianie na nearshoring bardziej niż offshoring, ale przy pozostawieniu części globalnej - mamy więc hybrydę składającą się z obu tych rozwiązań. Kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze, podobnie jak odporność na zawirowania. Każdemu łańcuchowi przyglądamy się pod tym kątem. Mamy czas, w którym trudno o prognozy dotyczące popytu, w związku z tym konieczne jest tworzenie buforów zapasów. Bezpieczeństwo oraz odporność na zawirowania, to dwie główne cechy, którym poddana jest nowa architektura łańcucha dostaw - uważa ekspertka.