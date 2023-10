14 robotów rehabilitacyjnych z egzoszkieletami trafi do krotoszyńskiego szpitala na wsparcie rehabilitacji pacjentów z niedowładami i po urazach neurologicznych. W Polsce dofinansowanie otrzyma 188 podmiotów – poinformowała w czwartek w szpitalu w Krotoszynie minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Minister zdrowia poinformowała, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach środków z funduszu medycznego - terapeutyczno-innowacyjnego na zakup robotów rehabilitacyjnych z egzoszkieletami. Rząd przeznaczył na ten cel blisko 150 mln zł i dofinansowanie pozyskało 188 podmiotów medycznych w całym kraju, w Wielkopolsce - 13 na kwotę 11 mln zł.

"Takie dofinansowanie otrzymają też szpitale w Pleszewie, Ostrowie Wlkp., Kaliszu i Kępnie na terenie południowej wielkopolski. Do Krotoszyna trafi 14 robotów stacjonarnych - osiem do kończyn górnych i sześć do kończyn dolnych" - powiedziała.

Zdaniem szefowej resortu zdrowia, "to kolejny dobry program, a tak naprawdę dowód na to, że prezydent Andrzej Duda i rząd premiera Mateusza Morawieckiego wspierają ochronę zdrowia. To również rządowy program Polski Ład, który - będąc do dyspozycji samorządów - przeznacza środki na ochronę zdrowia" - powiedziała. Wskazała, że szpital w Krotoszynie otrzymał ostatnio dla oddziału opiekuńczo-leczniczego 13 mln zł wsparcia, żeby - jak powiedziała - opieka medyczna nad przewlekle chorymi była na jak najwyższym poziomie. Z kolei krotoszyński szpitalny oddział ratunkowy otrzymał 3,5 mln zł dotacji na modernizację.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak powiedział w Krotoszynie, że nowoczesny sprzęt ma się przyczynić do poprawy komfortu i jakości usług świadczonych pacjentom. "Te efekty, które będą uzyskane w tych 188 podmiotach, są istotne dla pacjenta, ale nie tylko. Personel i terapeuci będą mieli znacząco ułatwione zadanie w ramach odciążenia przez roboty w prowadzeniu ćwiczeń i rehabilitacji, co na pewno wpłynie na zwiększenie liczby pacjentów" - powiedział.

Wyjaśnił, że w procesie rehabilitacji nie chodzi tylko o to, żeby fizjoterapeuta rehabilitował pacjenta, ale żeby pacjent sam realnie ćwiczył, a roboty z egzoszkieletami będą działały jako motywator.

"Na jednego terapeutę przy tego typu robotach może przypadać jednocześnie czterech pacjentów, co w sposób znaczący przyspieszy możliwości realizacji tego typu działań. Dzięki temu pacjenci będą mogli stanąć na nogi, nawet, kiedy są sparaliżowani przez większość swojego życia. Będą mogli poczuć się jak stojący człowiek na własnych nogach, co jest nieocenioną wartością w ramach tego innowacyjnego konkursu" - powiedział wiceminister Martyniak.

Dyrektor departamentu innowacji w ministerstwie zdrowia Piotr Węcławik dodał, że przewaga robota nad tradycyjną rehabilitacją polega na tym, że "przy tradycyjnej rehabilitacji pacjent w ciągu 30 minut może wykonać ok. 200, 300 kroków. Przy użyciu robota mobilnego tych kroków może wykonać ponad tysiąc. To są wymierne efekty, z którymi mierzy się pacjent w procesie rehabilitacji" - podał.