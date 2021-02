KRPM: Krajowy Plan Odbudowy to naprawa szkód po pandemii oraz strategia dla gospodarki

Minister Gowin: KPO to plan odbudowy i przebudowy

KPO to podstawa do ubiegania się o wsparcie z funduszu odbudowy UE

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Jak podała kancelaria premiera na Twitterze, pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

"KPO to naprawa szkód gospodarczych i społecznych po pandemii COVID-19 oraz strategia uodpornienia gospodarki na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności" - podkreśliła KPRM.

Kancelaria premiera przekazała, że środki z Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport oraz rozwiązania cyfrowe.

Jak wskazano, Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.