W wyniku analizy monitorowanego programu Radia TOK FM odnotowano 5 audycji, w których padły wypowiedzi mogące nosić znamiona brutalizacji języka debaty publicznej i prowadzić do zatarcia granic między zaangażowaną publicystyką a tzw. mową nienawiści - podała KRRiT.

W środę na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszczono wyniki monitoringu programu "TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne" pod kątem ewentualnego naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy o RTV w audycjach publicystycznych w kontekście zjawiska tzw. mowy nienawiści (próba 14-dniowa opracowana metodą tygodnia konstruowanego). "W związku z tym każdy analizowany dzień rozpowszechnienia programu pochodził z innego tygodnia jego emisji" - podano.

Jak wyjaśniono w treści raportu, oznacza to, że monitorowana próba, choć dotyczyła 14 dni, to z racji przyjętej metody doboru pozwoliła na przeanalizowanie programu w ciągu czterech miesięcy jego rozpowszechniania (od przedostatniego tygodnia stycznia do przedostatniego tygodnia kwietnia br.).

"W wyniku analizy monitorowanego programu Radia TOK FM odnotowano pięć audycji, w których padły wypowiedzi mogące - ze względu na użyte w ich ramach określenia, porównania lub metafory - nosić znamiona brutalizacji języka debaty publicznej i prowadzić do zatarcia granic między zaangażowaną publicystyką a tzw. mową nienawiści" - wskazano w raporcie.

"Jednocześnie należy podkreślić, że wobec skali analizowanego materiału powyższe wypowiedzi pojawiały się na antenie radia relatywnie rzadko. W żadnym z przypadków nie zdominowały analizowanych audycji ani w kontekście czasu ich trwania, ani formy wyrazu" - zaznaczono.

W tym ostatnim aspekcie - jak zauważono - w odniesieniu do analizowanych audycji radiowych "trudno mówić o ich formie, jako decydującej, jeśli chodzi o przedstawianie treści zakazanych w art. 18 ust. 1 ustawy o RTV w pozytywnym świetle np. jako takich, które z uwagi na zastosowane zabiegi formalne zachęcałyby słuchaczy do przyjęcia pewnych poglądów za własne lub podjęcia określonych działań, a tym samym propagowały poprzez formę, treści zakazane w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy".

"Forma badanych audycji była bowiem - z oczywistych względów - minimalistyczna i sprowadzała się do wypowiadania podczas trwania audycji opinii i komentarzy przez samych dziennikarzy lub ich gości. Tylko w jednym na pięć opisanych poniżej przypadków wygłaszane opinie mogły stanowić dla słuchaczy audycji pewnego rodzaju zachętę do działania" - zaznaczono.

Podstawowym celem monitoringu programu pn. TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne przeprowadzonego przez Departament Monitoringu Biura KRRiT była - jak podano - przede wszystkim potrzeba weryfikacji przestrzegania przez nadawcę ww. programu zakazu sformułowanego w art. 18 ust. 1 ustawy o RTV, a w szczególności sprawdzenie czy rozpowszechniane w audycjach publicystycznych treści nie stanowią przekroczenia granicy między zaangażowaną publicystyką a mową nienawiści.

Łącznie monitoringiem objęto 336 godzin emisji programu (każdego dnia analizowaną całą dobę emisji). "W wyniku analizy wyodrębniono z programu - zgodnie z celem monitoringu - audycje publicystyczne, w szczególności wywiady i dyskusje, najczęściej emitowane w ramach bloków typu morning-show (tzw. programu porannego emitowanego od godz. 5.00 do 9.00 i zawierającego oprócz wspomnianych audycji publicystycznych również serwisy informacyjne, prognozę pogody lub utwory muzyczne)" - podano.

Analizie poddano także audycje typu call-in, czyli wczesnoporanne lub wieczorne audycje z telefonicznym udziałem słuchaczy, mających możliwość wypowiedzenia się na dany temat. "Ponadto do grupy analizowanych audycji włączono przeglądy prasy, które ze względów gatunkowych przynależą do informacji, ale analiza ich zawartości wykazała, że często zawierają odautorskie komentarze i opinie prowadzących audycję na temat bieżących spraw polityczno-społecznych, które wydają się być sednem publicystyki" - dodano w raporcie.

"Jednocześnie należy podkreślić, że choć przedmiotem badania nie były serwisy informacyjne, to w toku analizy sprawdzono, jakiego rodzaju wypowiedzi zawierały (...) Należy również zauważyć, że przedmiotem badania nie było sprawdzenie programu pod kątem realizacji przez nadawcę jego specjalizacji zapisanej w koncesji. Nie weryfikowano zatem udziału poszczególnych gatunków audycji w czasie trwania programu Radia TOK FM" - podaje KRRiT.

W raporcie zwrócono również uwagę, że w art. 18 ustawy o RTV określono ogólne standardy treści zawartych w audycjach lub innych przekazach rozpowszechnianych w programach radiowych i telewizyjnych. Standardy te związane są m.in. z poszanowaniem porządku prawnego czy moralności i dobra społecznego.

"Przepis ten ma charakter dyrektywny, zawiera zwroty niedookreślone (nie definiuje np. znaczenia takich pojęć jak nienawiść czy przemoc). Wskazuje natomiast, że audycje i inne przekazy nie tylko nie mogą propagować określonego typu działań (w kontekście mowy nienawiści np. naruszeń wskazanych w art. 256 i 257 kodeksu karnego) oraz postaw i poglądów (np. niemieszczących się w katalogu norm moralnych akceptowanych przez ogół społeczeństwa), ale w szczególności nie powinny zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących" - napisano.

Można zatem przyjąć - jak wskazano - że choć art. 18 ust. 1 ustawy o RTV nie definiuje zjawiska mowy nienawiści, to formułuje zakaz obecności w audycjach i innych przekazach radiowo-telewizyjnych treści, które de facto zawierają elementy ją konstytuujące.

"W związku z powyższym, w kontekście omawianego zjawiska tzw. mowy nienawiści, należałoby przyjąć, że naruszenie art. 18 ust. 1 następuje wówczas, gdy audycja lub inny przekaz pochwalają działania sprzeczne z prawem, prezentują je w pozytywnym świetle lub zachęcają do naśladowania postaw i poglądów sprzecznych z moralnością oraz dobrem społecznym poprzez obecność w nich treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na szereg wskazanych w ustawie kryteriów biologicznych lub społecznych (m.in. różnych w formie wypowiedzi, gestów atakujących np. grupę osób ze względu na kryterium rasy), co prowadzi do zagrożenia interesu publicznego (np. wspomnianej już spoistości kulturowej, bezpieczeństwa porządku demokratycznego czy też pluralizmu)" - dodano w raporcie.