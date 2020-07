KRUS rusza z kampanią na rzecz ograniczenia liczby wypadków w rolnictwie

"Wizja zero" - to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym, wdrażana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego, do którego KRUS należy od 1991 r. Kasa przystąpiła do kampanii popularyzującej "Wizję zero" w 2018 r.

"W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych - mówiła prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, inaugurując tegoroczne działania.

W ramach strategii KRUS zorganizuje konkurs dla młodzieży ze szkół średnich i wyższych o profilu rolniczym, którego celem będzie promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Polegać on będzie na nakręceniu 2 minutowego filmu na ten temat. Pracę konkursową należy przesłać do końca września, a w IV kwartale nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Jak podkreśliła Hadzik, ubiegłoroczny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

W ramach tegorocznej akcji odbywa się także kurs e-lerningowy dla dzieci "bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy". Polega on na wypełnieniu przez najmłodsze dzieci testu, jak dbać o gospodarstwo i wydrukowaniu certyfikatu, który należy przesłać do końca września do KRUS. Certyfikaty wezmą udział w losowaniu 100 hulajnóg - wyjaśniała prezes.