"Zakładamy, że inflacja w lutym wyniesie 18,7 proc. To będzie szczyt i kolejne miesiące powinny przynieść żwawy spadek inflacji. Sądzimy, że inflacja we wrześniu spadnie poniżej 10 proc. a na koniec roku będzie wynosić 7-8 proc." - - powiedziała PAP ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska.

W styczniu inflacja wg GUS wyniosła 17,2 proc., jednak ze względu na zmianę koszyka, używanego przez urząd do obliczania wskaźnika wzrostu cen, można się spodziewać rewizji wyniku styczniowego.

"Spadek inflacji będzie duży w tym roku, jednak będzie to o tyle łatwe, że wynikać będzie z odwrócenia szoku kosztowego z początku ubiegłego roku. Ale głębsze spadki inflacji będzie już trudniej osiągnąć i do poziomu celu inflacyjnego - czyli do 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc. - inflacja będzie spadała długo. Jednym z powodów jest trwale podwyższony wzrost cen energii" - dodała Urszula Kryńska.