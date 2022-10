Kryzys energetyczny stanowi bezpośrednie zagrożenia dla europejskiego przemysłu. Wyjściem z uzależnienia od węglowodorów z Rosji jest zielona transformacja. Wspólne zakupy gazu w UE to dobry pomysł - przekonywali podczas „okrągłego stołu” w PE w Brukseli europosłowie PSL i PO.

Kryzys energetyczny stanowi bezpośrednie zagrożenia dla europejskiego przemysłu /fot. archiwum

Kryzys energetyczny to zagrożenie dla przemysłu

W środę w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu, którego gospodarzami byli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Krzysztof Hetman, Adam Jarubas oraz prof. Jerzy Buzek. Tematem przewodnim spotkania były limity cenowe, tzw. price cap, na ceny energii w UE, a w rozmowach oprócz przedstawicieli KE, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, posłów do PE i ekspertów, udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw z Polski zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Europoseł Krzysztof Hetman (PSL) przekonywał, że jedynym wyjściem, by uniezależnić się od węglowodorów, szczególnie dostarczanych ze wschodu, jest zielona transformacja. Podkreślał, że kryzys energetyczny stanowi bezpośrednie zagrożenia dla europejskiego przemysłu.

Niemal codziennie otrzymujemy informacje od przedsiębiorców czy organizacji branżowych o trudnej sytuacji, o czasowym zamykaniu produkcji, o konieczności zwalniania pracowników. Sytuacja jest bardzo trudna - mówił.

Nie ma jednego mechanizmu zabezpieczenia cen energii

Jak dodał, od początku kryzysu w instytucjach UE trwa dyskusja o cenach energii, w ślad za czym poszły propozycje dotyczące tego, jak zaradzić wzrostowi tych cen.

Cena maksymalna nie obejmuje wytwarzania (energii) z gazu ziemnego i węgla kamiennego. (…) Oznacza to, że mechanizm ten nie ma zastosowania do ponad 50 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Jesteśmy więc skazani na rozwiązania lokalne, a co za tym idzie odpowiedzialność leży po stronie rządu. Rozwiązania proponowane w Polsce słusznie skupiają się na zamrożeniu ceny energii proponowanej odbiorcom, ale powinny również dotyczyć sektora wytwarzania - mówił Hetman.

Były premier, europoseł Jerzy Buzek (PO) przekonywał, że największym wrogiem Europejskiego Zielonego Ładu jest prezydent Rosji Władimir Putin. "Chociażby z tego powodu powinniśmy tego Europejskiego Zielonego Ładu pilnować jak oka w głowie i realizować co się tylko da, być może z lekkimi zmianami" - zaznaczył.

Brak przygotowania do kryzysu

Były premier przekonywał, że sytuacja na rynku energii nie jest wynikiem tylko wojny, ale też braku przygotowania państw członkowskich do kryzysu. "Większość była nieprzygotowana. Niemcy się nie popisały, bo tłumaczyliśmy im przez lata, że Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to fatalny pomysł i będzie to nas kosztowało bardzo wiele. Niemcy nie mieli żadnego terminala dostaw gazu, bo wszystko kupowali w Rosji. Fatalny błąd" - powiedział, dodając, że również Polska popełniła błędy.

"Kto widział, by w kraju, który ma podobno węgla na 200 lat, mieć taką zależność od dostaw z Rosji" - zaznaczył. Buzek skrytykował też kraje członkowskie za to, że przez wiele lat nie chciały się zgodzić na wspólne zakupy gazu. "Kraje UE nie odrobiły zdania" - podsumował.

Nie dla dekarbonizacji przez deindustrializację

Europoseł Adam Jarubas (PSL) przekonywał na spotkaniu, że w UE trzeba uniknąć dekarbonizacji przez deindustrializację.

Nie stać nas, jako Europę, na utratę setek tysięcy miejsc pracy, a europejski ślad węglowy i tak by się od tego nie zmniejszył. Musielibyśmy produkty sektorów energochłonnych i tak do Europy sprowadzić - zaznaczył.

Jarubas przekonywał, że dobrym rozwiązaniem jest zaproponowany na forum UE wiążący cel dot. zapełnienie części powierzchni magazynowych surowcem pochodzącym ze wspólnych zakupów. Skomentował też propozycję KE tzw. gazowego "korytarza cenowego".

Chcę podkreślić, że poprzez wyłączenie z korytarza cenowego kontraktów długoterminowych w praktyce nakładamy ograniczenia cenowe, być może słusznie, na gaz z Norwegii i USA, naszych sojuszników, ale pozostawiamy gaz rosyjski poza ograniczeniami. Musimy wziąć pod uwagę, że na europejskim rynku gazu jest niewiele, a jego cena jest pochodną jego braku. (…) Mam nadzieję, że dynamiczny charakter tego korytarza będzie brał to ryzyko, że nasza cena może być niższa od ceny, jaką gotowa jest zapłacić azjatycka konkurencja - powiedział Jarubas.