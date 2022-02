Kryzys na Ukrainie: negatywne skutki gospodarcze wydają się nieuniknione

W jednym z poprzednich raportów nakreśliliśmy zakres możliwych scenariuszy dalszego rozwoju konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz prawdopodobne skutki gospodarcze. Od tego czasu napięcie nie spadło. Wręcz przeciwnie – wydaje się, że jesteśmy świadkami nowego rozdziału i negatywne skutki gospodarcze wydają się nieuniknione. Otwartym pozostaje pytanie o ich skalę - informuje Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Bank Pekao SA.

- Ostatnie tygodnie przyniosły kontynuację rozmów dyplomatycznych na wysokim szczeblu, dalszy wzrost obecności wojskowej Rosji na granicy z Ukrainą, wzrost intensywności walk w Donbasie, a wczoraj wieczorem – po przemówieniu prezydenta Rosji – oficjalne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej przez Rosję, objęcie ich opieką i de facto gwarancjami bezpieczeństwa oraz ogłoszenie wprowadzenia sił pokojowych na ich terytorium. Stanowi to oficjalny koniec porozumień mińskich i stwarza podstawę do eskalacji konfliktu. Spośród wszystkich nakreślonych przez nas scenariuszy te najłagodniejsze (dyplomatyczne rozwiązanie sporu) wydają się niemożliwe - informuje Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Bank Pekao SA.

- W ostatnich tygodniach dalszy wzrost napięć wiązał się raczej ze spadkiem wrażliwości aktywów krajów rozwiniętych na kolejne epizody awersji do ryzyka. Wczorajszy dzień prawdopodobnie to zmieni, choć największym poszkodowanym pozostają rosyjskie aktywa. Tamtejsze indeksy giełdowe traciły wczoraj 10-15%, a rubel osłabił się w stosunku do dolara o ok. 3%. Powrót amerykańskich inwestorów na rynek może wiązać się z kolejną falą wyprzedaży ryzykownych aktywów - tłumaczą eksperci Banku Pekao.

- Tym niemniej, wielokrotne wykluczenie najbardziej drastycznych sankcji przez zachodnich przywódców (import surowców energetycznych, odcięcie Rosji od systemu SWIFT) zmniejszyło oczekiwane negatywne skutki gospodarcze dla gospodarek rozwiniętych (przede wszystkim UE). Ewentualne sankcje gospodarcze na Rosję (z wyłączeniem powyższych) będą nakładane w reakcji na nasilenie działań wojennych na wschodzie Ukrainy - dodają.

- Mamy do czynienia z gigantyczną niepewnością i szybko zmieniającą się sytuacją. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że najprawdopodobniej nie widzieliśmy jeszcze ostatecznego rozwiązania tego kryzysu, a założenia sprowadzające się do utrzymania status quo były wielokrotnie falsyfikowane - podsumowują eksperci.