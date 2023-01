Reklama marki ON z Krzysztofem Ibiszem podbija internet. I słusznie! Spot z sympatycznym prezenterem pokazuje jak w pigułce, co było nie tak z reklamami Shopee.

Krzysztof Ibisz w reklamie marki "On". fot. kadr za YouTube

Krzysztof Ibisz w reklamie pasty do zębów

Reklama past do zębów marki własnej Rossmanna "On" podbija internet. Nie będę ukrywał (w redakcji zdania mamy nieco podzielone - stąd liczba pojedyncza) - mnie też spot z udziałem Krzysztofa Ibisza wyjątkowo się spodobał. Co więcej, ta reklama idealnie pokazuje, co było nie tak z reklamami pewnej nieobecnej w Polsce od niedawna pomarańczowej platformy sprzedażowej.

Zajrzyjmy więc w zęby Ibiszowi:

1. Zęby Ibisza, czyli jak udanie wykorzystać znanego celebrytę

O tym, że zaangażowanie do reklamy znanej twarzy nie wystarcza do sukcesu, nikogo przekonywać nie trzeba. Zaledwie w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o spektakularnym końcu działalności platformy Shopee (3 grzechy główne Shopee. Dlaczego platforma przegrała w Polsce?), z którą zapewne jeszcze długo kojarzony będzie Sławomir Zapała.

Czy Krzysztof Ibisz jest lepszym wyborem? Jako ambasador platformy zakupowej pewnie pasowałby średnio, jednak nawet do reklamy past do zębów nie był wyborem oczywistym. Co prawda śnieżnobiały uśmiech to 'must have' dla telewizyjnych prezenterów, a tę grupę zawodową w Polsce Ibisz niemalże uosabia. Trudno jednak w 2022 roku uznać Krzysztofa Ibisza za postać "na topie". A może właśnie o to chodziło?

2. Idealnie ogranie memiczności Ibisza

Choć Ibiszowi daleko do ponadpokoleniowego kultu, jakim cieszy się chociażby Robert Makłowicz, chyba każdy kojarzy słynne żarty na temat prezentera, który bywa określany polskim Benjaminem Buttonem (bohater filmu, w którym Brad Pitt, zamiast starzec się, młodniał) czy przynajmniej polskim Keanu Reevesem.

Nie wierzycie? Sprawdźcie, jak pan Krzysztof wyglądał w czasach, gdy zasiadał w Sejmie:

Żarty te podszyte są oczywiście zazdrością. 57-letniemu Ibiszowi prezencji i formy mogą pozazdrościć nie tylko równolatkowie, ale i wielu młodszych panów, w tym wyżej podpisany.

Co ciekawe, wykorzystanie głosu Ibisza w formie recytacji, czy też specyficznej wersji rapu nie jest nowe. Zobaczcie na ten zapomniany klip z 2011 roku:

Przećwiczoną w kampanii społecznej sprzed ponad dekady manierę Ibisz ogrywa ze współczesnym sznytem w reklamie marki "On" z dystansem podchodząc do swojego "nieskazitelnego" wizerunku.

3. Reklama, która nie krzyczy

Wielki oddech ulgi, który wydobył się z gardeł Polaków po tym, gdy uświadomili sobie, że nie będą już skazani na kolejne "szopi pi pi" pokazuje chyba wciąż za mało dostrzegalny przez marketingowców problem wszechobecnego reklamowego "krzyku".

Jasne, do bombardowania przekazem reklamowym z każdej strony zdążyliśmy się przyzwyczaić, żyjemy w nim i nikogo to nie dziwi. Tylko że fakt, że reklam jest dużo rodzi pokusę jeszcze większego natężenia dźwięku i obrazu, by wyróżnić się w tłumie. A oryginalny, nieoczywisty pomysł zawsze trudno wymyślić, a jeszcze trudniej przekonać do niego klienta. Łatwiejszą opcją postawienie na hałaśliwość połączoną z intensywnością przekazu, w czym celuje pewna sieć marketów z elektroniką.

I choć reklamie z Ibiszem także towarzyszy solidny bit, to "zgaszona" kolorystyka oraz ciepły głos ex-dziennikarza sprawiają, że oglądanie tej reklamy po prostu nie męczy.

Mam jedynie nadzieję, że osoby stojące za kampanią marki "On" staną na wysokości zadania i częstotliwością emisji spotu nie zabiją tak wspaniałego efektu, czego sobie i państwu życzę.