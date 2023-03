Pierwsze półrocze 2022 roku to okres wciąż bardzo dobrej koniunktury, w którym firmy notowały solidne wzrosty ilościowe sprzedaży - mówi Krzysztof Mrówczyński, menedżer zespołu analiz sektorowych Banku Pekao S.A.

Bank Pekao: Firmy odnotowały wzrosty sprzedaży

Olimpia Wolf: W państwa ostatniej publikacji "Barometr sektorowy 2023" podsumowują państwo ubiegły rok w kontekście poszczególnych branż polskiej gospodarki Jaka była kondycja tych firm? Czy było więcej zaskoczeń pozytywnych czy negatywnych?

Krzysztof Mrówczyński, Bank Pekao SA: Można powiedzieć, że rok 2022 miał podwójne oblicze. Pierwsze półrocze to okres wciąż bardzo dobrej koniunktury, trochę na fali postpandemicznego ożywienia gospodarczego, które mieliśmy w 2021 roku. Był to okres, w którym firmy cały czas notowały solidne wzrosty ilościowe sprzedaży. Wystarczy przytoczyć kilka statystyk - produkcja przetwórstwa przemysłowego rosła w tym czasie średnio o 13% rok do roku, sprzedaż detaliczna rosła o 10% rok do roku. Także był to bardzo dobry czas, kiedy firmy zwiększały sprzedaż ilościowo. Był to również czas, podczas którego firmy były w stanie wyższymi cenami amortyzować całą presję kosztową która pojawiła się na początku. Koszty te przedsiębiorstwa przenosiły na swoich odbiorców.

Społeczeństwo odczuwało to na własnej skórze w postaci wysokiej inflacji. Dzięki temu firmy były w stanie osiągać solidne marże, a nawet je podnosić. Presja kosztowa wynikała m.in. z bardzo wysokich cen surowców oraz z presji płacowej. Pracownicy widząc, jak rosną ceny, oczekiwali wyższych wynagrodzeń, ale przedsiębiorstwom udawało się rekompensować presję dużo wyższymi przychodami.

Większa presja na marże

Drugie półrocze to okres wyraźnego schłodzenia koniunktury. Wystarczy powiedzieć że dynamiki, o których mówiłem, pod koniec roku zbliżyły się w okolice zera. Jednak "siłą rozpędu" firmy na fali wyższych cen były w stanie cały czas osiągać dużo wyższe przychody i co za tym idzie, zyski, mimo iż pojawiała się coraz większa presja na marże.

Więcej zaskoczeń pozytywnych

W przypadku branż surowcowych czy energetyki i gazownictwa raczej nie jest zaskoczeniem, że te branże mają za sobą bardzo dobry rok, ponieważ wysokie ceny surowców nakręcały przychody i zyski tych sektorów. W przypadku kilku branż, które teoretycznie powinny zmagać się ze zwiększoną presją kosztową, też widzieliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Przykładem są budownictwo, handel i naprawy, transport i logistyka.

Są to sektory, które nie tylko odnotowały rekordowe zyski, ale też rentowności kapitałów, które odbiegały in plus od tego, co widzieliśmy w poprzednich latach. Całkiem nieźle poradziło sobie również przetwórstwo przemysłowe, choć tutaj w drugim półroczu widzieliśmy coraz większą presję ze strony rosnących kosztów energii. To dotyczyło przede wszystkim branż energochłonnych.

Oprac. na podstawie fragmentu rozmowy wideo.

