TRENDS TALKS! – to główne hasło tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy na dwa dni debat, osiemnaście sesji i do spotkania z ponad setką prelegentów. Polecamy panel "Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?".

Zapraszamy już 6 i 7 listopada na dwa dni do hotelu Sheraton Grand Warsaw na FRSiH 2023. /fot. PTWP

Wydarzenie Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 w jednym miejscu gromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH organizowana jest pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

Zapraszamy już 6 i 7 listopada do hotelu Sheraton Grand Warsaw na FRSiH 2023.

Zobacz AGENDĘ i ZAREJESTRU SIĘ.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Co nas czeka podczas XVI edycji

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15 zapraszamy na debatę zatytułowaną: "Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?"

· Inflacja wymusza konsolidację. Czy mamy klimat do przejęć?

· Kto kupuje, a kto jest na sprzedaż? Przegląd sytuacja na rynku. Branże, które są na celowniku inwestorów

· Polskie firmy za granicą. Czy przejęcia mogą przyspieszyć ekspansję?

· Nadchodzi era gigantów? Czy łączenie się wielkich podmiotów ma sens?

· Polskie start-upy żywnościowe – czy są atrakcyjne na rynku fuzji i przejęć?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni m.in. (kolejność alfabetyczna):

Marek Felbur, doradca zarządu ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych, Grupa Polmlek

Piotr Jankowski, dyrektor, Wydział Handlu, SM Mlekpol

Łukasz Targoszyński, partner, Baker McKenzie Polska Marek Zagórski, prezes zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

FRSiH 2023: główne tematy

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotkajmy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stańmy się dla siebie wzajemną inspiracją!

Naszym celem jest wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Wstępny zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Certyfikat Dobry Produkt 2023

FRSiH 2023 towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt.

To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wieczornej gali, która odbędzie się pierwszego dnia 16. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu (6-7 listopada 2023, Hotel Sheraton Grand Warsaw). Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca między innymi serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.