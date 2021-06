Które firmy spożywcze mogą niedługo upaść?

Producenci żywności, którzy nie pójdą w stronę GOZ, mogą w najbliższej przyszłości odejść w zapomnienie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 21-06-2021, 06:54

Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF. Fot. materiały prasowe

Ci, którzy mają kapitał, nie chcą go już lokować w branże i w przedsiębiorstwa, które są wybitnie wysokoemisyjne.



Przedsiębiorcy nie spełniający nowych wysokich kryteriów środowiskowych mogą mieć trudności z pozyskaniem finansowania.

Podstawową i najważniejszą korzyścią przemawiającą za wdrażaniem w firmach spożywczych rozwiązań GOZ, jest możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju.



Podejmowanie przez branżę spożywczą działań zmierzających ku Gospodarce Obiegu Zamkniętego to nie dobrowolna opcja, a konieczność. Coraz powszechniejsze są obecnie zielone łańcuchy dostaw, redukcja plastiku i dążenie do niskoemisyjności oraz inne rozwiązania zmniejszające koszty zewnętrzne ponoszone przez otoczenie na skutek działalności firm. Jednak cały czas tych działań jest za mało, ciągle są one niewystarczające. Jak zatem zachęcić przedsiębiorstwa do sięgania po rozwiązania GOZ? Jak im pokazać korzyści z tego wynikające?

Kacper Nosarzewski, partner w firmie foresightowej 4CF mówi w rozmowie z serwisem GOZ, że główną korzyścią jest dostęp do finansowania.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Jeżeli przetwórcy i producenci nie zaczną zmieniać modeli biznesowych i zmniejszać swojego śladu środowiskowego, stanie się z nimi to, co stało się z energetyką. Obecnie słyszy się, jak związki zawodowe w Tauronie proszą, aby nie zamykać Grupy Tauron. Pytają, dlaczego ma zostać zlikwidowana? Otóż dlatego, że nie ma finansowania. Nie ma inwestorów, kredytów, nie ma też pomocy publicznej, ponieważ jest ona niedozwolona. Nikt nie chce dać pieniędzy na stary model węglowy energetyki. Tak wyglądało to nawet przed pojawieniem się pakietu taksonomicznego Unii Europejskiej – tłumaczy.

– Ci, którzy mają kapitał, nie chcą go już lokować w branże i w przedsiębiorstwa, które są wybitnie wysokoemisyjne, czyli przez anachronizm swojego modelu biznesowego sprzeczne z Europejskim Zielonym Ładem i z celami szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Ekspert podkreśla, że nie chodzi tylko o to, że firmy spożywcze nie będą miały dostępu do preferencyjnych kredytów czy innego niskooprocentowanego finansowania, ale może tak się zdarzyć i nie jest to nierealna wizja, że przedsiębiorcy nie spełniający nowych wysokich kryteriów środowiskowych mogą mieć trudności z pozyskaniem jakiegokolwiek finansowania.

– Na przykład przedsiębiorcy żywności nie będą mogli leasingować maszyn na warunkach takich jak obecnie. Dlatego że fundusz leasingowy, który należy do grupy finansowej lub do banku europejskiego czy amerykańskiego, w ramach pakietu taksonomicznego, ale również w ramach swoich zobowiązań wobec własnych inwestorów nie będzie finansował firm, które nie ograniczają śladu węglowego lub robią to w niewystarczającym stopniu. Podobnie rzecz ma się z kredytami obrotowymi, a nawet inwestycyjnymi – opowiada Kacper Nosarzewski.

Dodaje, że tak się może stać w perspektywie dziesięciu lat. Dlatego podstawową i najważniejszą korzyścią przemawiającą za wdrażaniem w firmach spożywczych rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego, jest, jak tłumaczy ekspert, możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju.

GOZ szansą na rozwój i eksport

– Ci przetwórcy żywności, którzy nie pójdą w stronę GOZ, mogą w najbliższej przyszłości upaść, odejść w zapomnienie, ponieważ nikt nie pomoże sfinansować rozwoju ich biznesów – prognozuje futurolog.

– Będą oczywiście też konsekwencje polityczne i musi być jakieś rozwiązanie, bowiem zadaniem polskich polityków jest stworzenie instrumentów adaptacji i transformacji, ewentualnie próbować odwlekać to w czasie, ale taka strategia jest droższa. Tylko pytanie, czy przetwórcy owocowo-warzywni lub producenci mięsa mają takie przełożenie polityczne jak banki, że jeśli znajdą się strukturalnie w opałach, to każą się wykupić. Banki w kryzysie finansowym miały dużo lepiej niż restauratorzy i gastronomia w kryzysie koronawirusowym. Nie wszyscy mają równe prawa i nie wszyscy mogą liczyć na takie samo wsparcie państwowe jak na przykład linie lotnicze czy inne tego typu branże – zauważa Nosarzewski.

– Chciałbym również nawiązać do scenariusza z raportu dla firmy z branż logistycznych, który w ramach 4CF realizowaliśmy w 2020 roku. Otóż pokazywaliśmy w nim wizję świata, w którym w branży usług transportowych drastycznie rosną wymogi, jeśli chodzi o ślad środowiskowy produktów. Ciężarówki mogą być już tylko niskoemisyjne albo nawet zeroemisyjne – opowiada.

– To samo może dotyczyć produktów żywnościowych. To znaczy, że normy na niektórych rynkach eksportowych, na przykład na rynku kanadyjskim, amerykańskim lub nawet na innych, unijnych, będą tak środowiskowo wyśrubowane, że firmy spożywcze, które nie wdrożą GOZ, nie będą miały żadnej szansy, aby na nich zaistnieć – mówi.

– To jest oczywiście obecnie niemożliwe z punktu widzenia prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej i zapisanej w nim swobody przepływu towarów. Ale nie jest powiedziane, że jest to dane na zawsze. Może się zdarzyć, że wymogi jakościowe na rynkach, w poszczególnych państwach członkowskich, staną się, ze względu na aspekt środowiskowy, nieprzystępne dla polskich producentów, którzy eksportują poza UE i w ramach UE – tłumaczy.

Dodaje że taki scenariusz oparty jest na realnych przesłankach. – Zauważmy, jak rozsypują się różne instytucje polityczne i spójność polityczna wewnątrz Unii Europejskiej. Dlaczego mamy więc zakładać, że co by się nie działo, sprawy rolne i spożywcze zawsze będą funkcjonować tak jak dotychczas i liderzy zachodu zawsze będą się z Polską zgadzać? To przekonanie jest dość naiwne. Ponadto pamiętajmy, że w biznesie nie ma sentymentów – zauważa futorolog.

– Jeśli zatem polscy producenci żywności nie zaczną w porę wprowadzać rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego i dekarbonizacji, w nieodległej przyszłości mogą doświadczyć bardzo bolesnych konsekwencji, łącznie z upadkiem firmy. I odwrotnie – korzyścią z wdrażania rozwiązań GOZ będzie dla firm spożywczych dobre funkcjonowanie i rozwój. Innowacje w zakresie modeli biznesowych, które wyprzedzają obecne trendy, są bowiem najpotężniejszą przewagą konkurencyjną – podsumowuje Kacper Nosarzewski.

Zapraszamy również do lektury tekstu: Futurolog: Dwa scenariusze dla rynku żywności