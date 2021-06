Które miasta organizują strefy kibica?

W Opolu, Łodzi czy Katowicach kibice piłkarscy będą mogli obejrzeć mecze podczas Euro 2020 w organizowanych przez miasta strefach. W Sosnowcu będzie można się zaszczepić przeciw COVID-19.

Autor: PAP

Data: 12-06-2021, 09:48

Strefy kibica w całej Polsce; fot. shutterstock.com

Strefa Kibica w Opolu

Kibice w Opolu będą mogli przeżywać emocje związane z występami piłkarzy na mistrzostwach Europy w przygotowanej dla nich na Małym Rynku Strefie Kibica. Jak poinformował tamtejszy Urząd Miasta będzie można obejrzeć mecze na dużym telebimie bez względu na pogodę. "O dobrą atmosferę zadba DJ, ale i osoby odpowiedzialne za malowanie twarzy w biało-czerwonych barwach" - można przeczytać w komunikacie. W planach są też inne atrakcje.

Nie tylko w stolicy województwa przygotowywane są specjalne miejsca dla fanów futbolu. Agencja Rozwoju Nysy organizuje podobną Strefę na obiekcie kąpieliska "Frajda". Niestety, podczas pierwszego meczu Polaków (w poniedziałek, 14 czerwca) zebrani nie będą mogli korzystać jeszcze z basenowych niecek i zjeżdżalni. Organizatorzy zapowiadają również dodatkową atrakcję - Noc Basenów.

Gdzie na mecz w Lublinie?

W Lublinie nie będzie strefy kibica, ale nad Zalewem Zemborzyckim w ośrodku Playa Marina będzie się można emocjonować występami naszej reprezentacji. "Mamy dosyć sporą przestrzeń i na dużym telebimie ustawionym na plaży, nawet pięciuset naszych gości będzie mogło oglądać spotkania biało-czerwonych, bo pokażemy wszystkie mecze Polaków. W razie niesprzyjającej pogody nasz ośrodek jest zadaszony i nie będzie przeszkód, by w gronie zaprzyjaźnionych kibiców przeżywać sportowe emocje" - mówi Maciej Dobrzyński, właściciel ośrodka.

Strefa kibica w Kaliszu

W Kaliszu strefa kibica na Euro 2020 powstanie pod ratuszem przy ul. Główny Rynek. "Dla chętnych będzie przygotowanych 250 miejsc siedzących i tylko tyle osób zostanie wpuszczonych. Pozostali będą mogli stać, ale już poza strefą, która będzie ogrodzona" - powiedziała PAP naczelnik wydziału kultury i sportu Grażyna Dziedziak. W strefie będzie obowiązywał reżim sanitarny, co oznacza, że krzesła będą ustawione od siebie w odpowiedniej odległości. "Ponieważ impreza ma charakter plenerowy nie będą obowiązywać maseczki" - wyjaśniła naczelnik.

Najdłuższa strefa kibica na Piotrkowskiej w Łodzi

W Łodzi w najdłuższą w kraju strefę kibica zamieni się słynna ulica Piotrkowska. Mieszkańcy miasta i turyści mistrzostwami będą mogli emocjonować się w specjalnie oznaczonych restauracjach i pubach na całym odcinku "Pietryny" - od pl. Wolności do pl. Niepodległości. Właściciele 30 lokali przygotowali od kilkudziesięciu do kilkuset miejsc, z czego większość w ogródkach. Łącznie rywalizację na słynnym łódzkim deptaku będzie mogło śledzić kilka tysięcy osób. Najwięcej ogródków transmitujących Euro zlokalizowanych jest w odcinku ul. Nawrot - Traugutta. Mecze można zobaczyć też przy popularnym Woonerfie, w OFF Piotrkowska i przy Piotrkowskiej 217.

Deptak na czas piłkarskiego święta został przystrojony flagami państw biorących udział w turnieju. Większe strefy kibica zostały zorganizowane natomiast w Ogrodach Geyera, Las Palmas i na Rynku Manufaktury, gdzie przygotowano największy ekran w Łodzi o powierzchni 40 mkw. Przy plaży znajdującej się na Rynku Włókniarek czekają też wygodne pufy, poduchy, leżaki. Ze względu na obostrzenia sanitarne liczba gości w strefie będzie ograniczona, ale transmisje meczów będzie można oglądać także z pobliskich ogródków restauracyjnych i beach baru.

Strefy kibica na Śląsku

W woj. śląskim Strefy Kibica powstały m.in. w Katowicach, Zabrzu i Sosnowcu. W Sosnowcu strefa powstała przy Zespole Szkół Muzycznych. Kibice mogą tam jednocześnie zaszczepić się przeciwko koronawirusowi bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Przed każdym meczem biało-czerwonych przy strefie pojawi się orkiestra, która odegra hymn Polski na letniej scenie sali koncertowej.

Katowicka strefa została zlokalizowana przed galerią handlową Libero, w której działa m.in. restauracja należąca do reprezentanta Polski Arkadiusza Milika. W konkursy dla całych rodzin będzie do wygrania będzie m.in. 500 oficjalnych piłek EURO 2020 oraz kilkadziesiąt koszulek reprezentacji Polski z podpisem Milika. Organizatorzy przygotowali dla sympatyków futbolu także część gastronomiczną, najmłodsi mogę się pobawić w ogromnej, zadaszonej piaskownicy, nieco starsi spróbować swoich sił na torze do skimboardingu (sport wodny),

Wzorem poprzednich wielkich piłkarskich imprez na promenadzie wewnętrznej Areny Zabrze (na tym stadionie na co dzień mecze rozgrywają piłkarze Górnika) uruchomiony został Sport Pub, gdzie można obejrzeć przebieg spotkań podczas ME.

Także i w Bielsku-Białej nie zapomniano o kibicach. Jednak chętni do wejścia do tamtejszej Strefy Kibica, usytuowanej na stadionie gdzie mecze ligowe rozgrywają piłkarze Podbeskidzia, będą musieli spełnić wymogi formalne. Będą musieli wysłać mail pod adres strefakibica@tspodbeskidzie.pl i w nim podać swoje imię, nazwisko, numer tel. kontaktowego. "Strefa będzie otwierana zawsze godzinę przed rozpoczęciem meczu naszej reprezentacji. Wejście na salę VIP Gold, na której ona mieści, znajduje się naprzeciwko wejścia na halę sportową" - można przeczytać w informacji klubowej.

W Oświęcimiu władze miasta wspólnie z Portobello Ristorante zapraszają kibiców do wspólnego oglądania pojedynków polskiej reprezentacji na Rynku. Dla chętnych ma być przygotowanych 150 miejsc siedzących.

Narodowa Strefa Kibica w Warszawie

Specjalnie na mecz polskiej reprezentacji z Hiszpanią, 19 czerwca na stadionie PGE Narodowym zostanie uruchomiona Narodowa Strefa Kibica. Na płycie obiektu zostaną ustawione cztery wielkie telebimy, na których zgromadzeni fani futbolu będą mogli obejrzeć mecz kadry Paulo Sousy. Nie zabraknie również występów artystycznych oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Strefie Kibica będzie także towarzyszył festiwal food trucków, który odbędzie się na promenadzie otaczającej PGE Narodowy. Będzie można się również zaszczepić przeciw COVID-19 - bez wcześniejszych zapisów - szczepionką jednodawkową.