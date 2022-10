Rosnące ceny energii to jedno z wyzwań producentów w branży spożywczej. Jak radzić sobie w dobie kolejnych podwyżek cen prądu i gdzie szukać rozwiązań, rozmawiamy z Tomaszem Morawskim, wiceprezesem zarządu Reo.pl.

Rosnące ceny energii: jak to wpływa na producentów branży spożywczej? / fot. PAP/Darek Delmanowicz

Rosnące ceny energii: jak to wpływa na producentów branży spożywczej?

Przed nami kolejne podwyżki cen energii. Co to oznacza dla producentów z branży spożywczej? Które Pana zdaniem sektory odczują to najbardziej?

Odczuwają to wszystkie sektory branży spożywczej, na tym polu nie ma „wygranych”. Oczywiście są biznesy, które polegają na energii w większym stopniu, m.in. wszelkiego typu mrożonki, od dań gotowych po owoce – tu wydatek energetyczny na zapewnienie ciągłości działania jest większy. Niemniej podwyżki cen prądu dotykają całą gospodarkę w tym również branżę spożywczą, co przekłada się na częściowe spadki marży.

Bolesne podwyżki odczuwają oczywiście także konsumenci, którzy jako ostatni dźwigają ciężar rosnących kosztów produkcji i utrzymania biznesów. Branża spożywcza to w wielu sektorach, jak choćby w przetwórstwie świeżych warzyw i owoców, produkcji mrożonek czy dań gotowych, biznes, którego ciągłość funkcjonowania opiera się na m.in. stałej dostawie energii. Dlatego w okresie podwyżek tak ważne jest, by przedsiębiorcy szukali alternatywnych rozwiązań i różnych dróg optymalizacji wydatków na energię elektryczną.

Zamrożenie cen energii. Co to oznacza dla firm?

Rząd pracuje nad zamrożeniem cen energii. Czy to jest dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców?

W naszej opinii niezależnie od tego w jakim stopniu i na jaki czas rząd zamrozi ceny energii, o optymalizacji zużycia energii i o jego źródle przedsiębiorcy powinni myśleć już teraz. Do takiego podejścia skłania przede wszystkim ogromna dynamika sytuacji geopolitycznej i energetycznej na rynkach międzynarodowych. Naszym zdaniem dziś przedsiębiorcy pewne rzeczy muszą brać w swoje ręce i jest to m.in. zarządzanie strategią energetyczną biznesu i decyzja o wyborze źródła energii, a zielona energia może być tu bardzo atrakcyjną alternatywą.

Jak przedsiębiorcy mogą sobie pomóc w walce z podwyżkami prądu?

Przede wszystkim warto podejść do tematu systemowo i szukać alternatyw. Co to znaczy? Dzisiejsza sytuacja rynkowa niejako zmusza przedsiębiorców, by na wewnętrzną politykę energetyczną firmy spojrzeli strategicznie i długofalowo. Działajmy w miarę możliwości kompleksowo - tu wszystkie elementy mają znaczenie. Od rodzaju żarówek w firmie po optymalizację zużycia energii w całym procesie produkcyjnym. Firmy powinny opracować swoje własne ścieżki ku oszczędności. Jedną z nich, w perspektywie długofalowej jest inwestycja we własne źródła energii odnawialnej, np. panele fotowoltaiczne. Oczywiście bardzo polecamy to rozwiązanie, bo niezależność energetyczna i wsparcie w postaci nawet częściowego zasilenia energią z własnych źródeł może istotnie odciążyć budżet.

Zielona energia rozwiązaniem na rosnące podwyżki cen prądu

Na jakie rozwiązania warto postawić w tej sytuacji, aby nie ograniczać lub całkowicie nie rezygnować z dalszej produkcji?

Optymalizacje zużycia energii to jeden aspekt, ale wybór źródła energii jest równie ważny. Dziś, gdy wszyscy mierzymy się z kolejnymi podwyżkami cen prądu i gazu, interesującą opcją stają się zielone źródła energii. Poza oczywistym benefitem ekologicznym, coraz częściej mamy do czynienia również z atrakcyjnym bilansem ekonomicznym.

Na platformie reo.pl, która jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce, łącząc biznesowych wytwórców zielonej energii z jej odbiorcami, operator platformy zapewni również zbilansowanie takiego układu. Firmy decydują się na zieloną energię, bo to w niej upatrują dziś większej stabilizacji i bezpieczeństwa.

Dziękuję za rozmowę.