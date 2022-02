Które testy zwalniają z kwarantanny?

Osoba, która podejrzewa u siebie zakażenie SARS-CoV-2, by je wykluczyć może wykonać test molekularny (RT-PCR) lub antygenowy. Natomiast zwolnienie z kwarantanny odbywa się zazwyczaj na postawie wyniku testu molekularnego. Tylko w niektórych przypadkach dopuszcza się stosowanie testu antygenowego - przypomniał rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki.

Autor: PAP

Data: 06-02-2022, 10:22

Wykonanie testu może wcześniej zwolnić z kwarantanny odbywanej w związku z izolacją osoby, z którą mieszkamy / fot. unsplash

"W zależności od tego, czy celem badania jest potwierdzenie zachorowania lub zakażenia, czy też wykluczenie zakażenia u osoby bezobjawowej, przepisy mogą wymagać wykonania testu molekularnego (RT-PCR) " - przekazał PAP rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wyjaśnił, że test molekularny, jeżeli zostanie wykonany w odpowiednim czasie, ze względu na wysoką czułość pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć zakażenie u osoby bezobjawowej. Czułość testu oznacza, jaki procent osób chorych wśród diagnozowanych zostanie wykryty.

Wykonanie testu może wcześniej zwolnić z kwarantanny odbywanej w związku z izolacją osoby, z którą mieszkamy

"Przepisy prawa w odniesieniu do potwierdzenia (rozpoznania) zakażenia nie różnicują między testami molekularnymi i antygenowymi. Osoba, u której występują objawy chorobowe lub z innych przyczyn (kontakt z osobą chorą) podejrzewa, że może być zakażona, może wykonać w punkcie testowania dowolny rodzaj testu" - podkreślił.

Natomiast - jak zaznaczył dalej - odrębną sprawą jest honorowanie testów antygenowych dla uzyskania statusu ozdrowieńca na potrzeby unijnego certyfikatu COVID-19.

"Ze względu na przepisy unijne - status ozdrowieńca na potrzeby wystawienia certyfikatu COVID-19 - mogą uzyskać wyłącznie osoby, u których zakażenie SARS-CoV-2 zostało potwierdzone testem molekularnym (RT-PCR)" - podał.

Przypomniał, że "zwolnienie z kwarantanny osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, kończy się po upływie siedmiu dni od dnia zakończenia tej izolacji. Nie dotyczy to osób w pełni zaszczepionych lub ozdrowieńców, którzy mogą uzyskać zwolnienie z kwarantanny poprzez wykonanie testu."

Również osoba niezaszczepiona może być zwolniona wcześniej z kwarantanny, pod warunkiem, że wykona test molekularny. Może to jednak zrobić nie wcześniej, niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszka.

"W przypadku osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen, o ile nie wykonały one testu antygenowego lub molekularnego - na 24 godziny przed przylotem lub do 3 godzin po wylądowaniu - mogą być one zwolnione z 14-dniowej kwarantanny wjazdowej wyłącznie na podstawie negatywnego testu molekularnego (RT-PCR), który może być wykonany nie wcześniej niż ósmego dnia, licząc od momentu przekroczenia granicy" - podkreślił rzecznik GIS.