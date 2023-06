Kuehne+Nagel w Polsce otworzyło nowy magazyn multi-user w Chorzowie, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na powierzchnie magazynowe. Nowy obiekt ma powierzchnię ponad 6000 mkw. Do dyspozycji jest także reprezentacyjna przestrzeń biurowa o wielkości 300 mkw.

Kuehne+Nagel w Polsce otwiera magazyn multi-user w Chorzowie /fot. mat.pras

Magazyn dla branży e-commerce

Przestrzeń magazynowa może być w pełni dostosowana do wymagań klienta zarówno w składowaniu blokowym, jak i w regałach wysokiego składowania. Możliwe jest częściowe dostosowanie jednostki do magazynowania towarów wymagających temperatury kontrolowanej. Nowy obiekt spełnia wymogi systemu bezpieczeństwa żywności HACCP oraz norm ISO 9001, 18001 i 45001.

Nowy magazyn jest połączony z krajową siecią transportu drogowego i zapewnia usługi magazynowania, co-packingu, przygotowywania zestawów promocyjnych, etykietowania, przepakowywania oraz obsługi branży e-commerce, logistyki zwrotów i wsparcie agencji celnej.

Połączenia międzynarodowe z Chorzowa

Oferta nowych lokalizacji magazynowych pozwala nam przygotować się na rosnące zapotrzebowanie logistyczne, w tym przypadku firm poszukujących możliwości rozwoju w południowej Polsce. Jesteśmy zorientowani na potrzeby klientów – projektując przestrzeń magazynową, dążyliśmy do tego, aby była ona dostępna dla klientów z różnych sektorów, dlatego zdecydowaliśmy się na magazyn typu multi-user. Dzięki synergii procesów, zasobów oraz sprzętu, możemy elastycznie reagować na zmiany wolumenu i optymalizować koszty. Zapewniamy także szybki proces implementacji, pełną integrację systemów oraz dostęp do nowoczesnych technologii – komentuje Christophe Le Corre, Dyrektor Logistyki Kontraktowej w polskim oddziale Kuehne+Nagel.

Magazyn w Chorzowie jest położony w pobliżu autostrad A4 i A1, co pozwala usprawnić łańcuch dostaw oraz realizować efektywną dystrybucję składowanych towarów m.in. do Krakowa oraz Gliwic, a także do Czech, Węgier, Austrii i Niemiec.